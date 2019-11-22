Киевлянин, угнанной машиной которого пользовались харьковские полицейские, вернул свое авто

Происшествия

Эту вопиющую историю «ФАКТЫ» рассказывали несколько недель назад, когда киевлянин Максим Шкварко, разыскивая угнанное авто, выяснил, что на его «Мазде» спокойно ездит полицейский. Оперуполномоченный Фрунзенского райотдела полиции Харькова пользовался угнанной машиной вместе с братом, тоже полицейским, следователем Индустриального райотдела. Максим попытался выяснить, как украденная у него машина могла оказаться у правоохранителей. — И узнал шокирующие вещи, — говорит Максим Шкварко. — Оказалось, за большинством угонов автомобилей в нашей стране стоят именно сотрудники полиции. И в 99 процентах случаев делается это как раз для того, чтобы через какое-то время предложить хозяину автомобиля выкупить его же машину. Это прибыльный бизнес. Прибыль имеют все — и угонщики, и сотрудники полиции. Я и сам нашел этому подтверждение. После резонанса в СМИ Максим все-таки вернул свою «Мазду». «ФАКТЫ» выяснили, как ему это удалось.

«За свой же автомобиль я готов был заплатить бандитам 6 тысяч 500 долларов!»

Напомним, что машину у Максима украли еще 30 июня 2019 года. Обнаружив исчезновение авто, Максим тут же вызвал полицию в надежде, что по горячим следам будет объявлен план «Перехват». Но этого не произошло. И пока Максима четыре часа опрашивали сотрудники полиции, его «Мазда» уже доехала до Переяслава Киевской области. По словам Максима, полицейские приняли у него заявление, но на этом их работа закончилась. Максим пытался найти машину сам. В поисках своего авто он объездил полгорода. Упрашивал охранников заводов и начальников автозаправок показать видео с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, не проезжала ли там красная «Мазда».

— Один мой знакомый, детектив (бывший сотрудник полиции), сначала вроде как пообещал помочь, — рассказывает Максим Шкварко. — Оказалось, он зарабатывает тем, что за деньги возвращает людям угнанные автомобили. Знакомый рассказал, что все начальники райотделов знают, что в большинстве случаев к угонам причастны бывшие сотрудники полиции.

Я готов был заплатить частному детективу за поиск своего автомобиля. Но найти машину через него не получилось. Он при мне позвонил двум людям — бывшему и нынешнему сотрудникам полиции (!), после чего сказал: «Это очень редкий случай, но машина как будто испарилась!»

Впрочем, скоро угонщики сами дали о себе знать. 5 августа мне вдруг написал незнакомый человек и сказал, что в одной из групп в «Вайбере» видел мою машину. Выглядело это очень странно. Ведь с момента угона прошло больше месяца. И тут какой-то человек, который ни разу со мной не общался и мельком видел мое объявление, смог в деталях вспомнить все о моей машине, да еще и сразу определить, что на фото в группе именно она.

Через «левый» номер я связался с бандитами, которые выложили объявление в группу. Возможно, это странно, но я действительно готов был заплатить им 6 тысяч 500 долларов за свой же автомобиль. Преступники прислали мне фотографии машины во всех ракурсах. И сказали ехать за ней в Днепр. Выходит, украденный автомобиль проехал по Украине около 500 километров! Я приехал в Днепр, где должен был встретиться с бандитами. Но они на встречу не явились.

Максим продолжал искать свою «Мазду». По фотографиям, которые ему прислали преступники, выяснил, где именно было сфотографировано его авто. Это был один из новых жилкомплексов в Харькове. Максим даже пытался получить записи с камер видеонаблюдения в этом комплексе, но не получилось.

По этой фотографии, присланной Максиму бандитами, удалось вычислить местонахождение машины

— По все тем же фотографиям узнал, на каких номерах ездила моя машина, — продолжает Максим. — Номера разглядел в отражении. Делая фото, преступники допустили прокол. Все это — новые номера «Мазды», город, жилкомплекс, где стоял автомобиль, номера бандитов, которые со мной связывались, — я передал следователю, которая ведет дело. Но она заявила, что… информации слишком мало и они «не могут ничего сделать».

«Полтора месяца следователь райотдела приезжал на моей „Мазде“ на работу»

Но вскоре все же выяснилось, кто ездит на украденной иномарке.

— Знакомый увидел мою машину возле торгового центра «Экватор» в Харькове, — вспоминает Максим. — Подошел к человеку, который на ней приехал, и сказал ему, что машина в угоне. Тот тут же набрал своего брата. Брат вышел из спортзала King, быстро подбежал к моему автомобилю, сел и уехал. Эту сцену засняли установленные возле ТЦ камеры видеонаблюдения. Я вызвал туда полицию, но пока патруль приехал, возле торгового центра машины уже не было.

Благодаря знакомым все-таки узнал, кто эти братья, которые ездят на моей «Мазде». Оказалось, что к торговому центру на ней приехал оперуполномоченный Фрунзенского райотдела полиции Харькова. А его брат, который потом поспешил на ней уехать, — это следователь Индустриального райотдела полиции Харькова. То есть двое полицейских свободно ездили на украденной у меня машине. Я выяснил, что оперуполномоченный приезжал на ней на работу в течение полутора месяцев.

Как только я узнал, что машина у полицейского, тут же к нему приехал. Нашу с ним беседу записал на камеру. Это был настоящий театр абсурда. Полицейский явно растерялся. Сказал, что автомобиль он якобы взял напрокат у друга. В ответ на мою просьбу назвать этого друга стал рассказывать, что телефон этого человека якобы был записан у него в блокноте, а блокнот он потерял.

Видеозапись разговора Максима с полицейским есть в соцсетях. На ней полицейский толком не может вспомнить, у кого он взял автомобиль: «Вот человек мне ее (машину. — Авт.) предоставил, и все… Я пытаюсь с ним связаться. Но мне надо съездить за блокнотом. Я брал машину у одного человека…»

На первых порах руководство харьковской полиции комментировало скандал очень осторожно. Дескать, сами пока не знают, что к чему, но полицейский говорит, что автомобиль просто «взял покататься».

Сергей Денисенко, руководитель Индустриального отдела полиции Харькова (где до скандала с машиной Максима Шкварко работал оперуполномоченный), в комментарии ТСН сообщил, что, «по словам оперуполномоченного, автомобиль ему давал знакомый и он ездил на нем всего два или три дня». А вот в пресс-службе областного управления полиции, ссылаясь на слова того же оперуполномоченного, говорили, что он пользовался машиной месяц и аренда обошлась ему в 200 долларов.

Как бы там ни было, после резонанса в СМИ оперуполномоченного и его брата уволили из полиции. Лишился должности и руководитель территориального подразделения, в подчинении которого находился один из этих полицейских. Досудебное расследование по факту возможного превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов открыли в Госбюро расследований.

«ФАКТЫ» пытались дозвониться оскандалившемуся полицейскому, который вместе с братом ездил на автомобиле Максима. Но дозвониться ему не смогли — телефон мужчины был отключен.

Как только разгорелся скандал, харьковские полицейские быстро избавились от машины. Максим не исключал, что его «Мазду» уже разобрали на запчасти. Но несколько дней назад автомобиль все-таки нашелся. Но уже не в Харьковской области, а в Черновцах.

«Я не видела другого выхода, кроме как вернуть авто его настоящему владельцу»

— Когда информация о краже моего авто и причастности к этому полицейских появилась едва ли не во всех СМИ, мне позвонил незнакомый мужчина, — рассказал «ФАКТАМ» Максим Шкварко. — Он сказал, что машина у него. Назвал несколько ее отличительных признаков. Все совпало. Мужчина сказал: «Приезжайте и забирайте. Автомобиль в Черновцах». Я поехал вместе с сотрудниками полиции — теми, кто теперь действительно занимается расследованием дела. На следующий день после этого звонка мы уже были в Черновцах. Мужчина, который мне звонил, пришел на встречу вместе с женой. Он сказал, что купил автомобиль на авторынке для супруги. Говорит, заплатил за машину шесть тысяч долларов. У кого именно и при каких обстоятельствах он его приобрел, рассказать не могу. Это выяснит следствие.

По словам Максима, вызвавший его на встречу мужчина отдал ему машину бесплатно.

— Увидев свою «Мазду», я несколько минут ходил вокруг нее, даже не притрагиваясь к ней, — признается Максим. — Потом, конечно, была буря эмоций… Четыре месяца я искал ее день и ночь. Это победа. Я не только вернул свое авто, но и заставил правоохранительную систему работать. Уверен, что, если бы не резонанс в СМИ, этого не произошло бы.

«Я не только вернул свое авто, но и заставил правоохранительную систему работать», — говорит Максим Шкварко. Фото из Facebook

Женщина, которой муж подарил машину Максима, в комментарии ТСН не стала рассказывать, как именно и у кого они ее приобрели. Сказала лишь, что ничего не знала об угоне и, только увидев телесюжет о ситуации Максима, поняла, что краденая «Мазда» теперь находится у нее.

— Машину мне подарил муж, чтобы я возила на ней ребенка, — рассказала женщина ТСН. — Конечно, узнав правду об этой машине, очень расстроилась. Но не видела другого выхода, кроме как вернуть авто его настоящему владельцу.

— Они отдали мне машину вместе с поддельным техпаспортом, — говорит Максим. — На ней есть сколы, поврежден титановый диск. За четыре месяца она проехала больше 22 тысяч километров. Это очень много. Она явно все время была на ходу и в день проезжала не меньше двухсот километров. Насколько мне известно, моя «Мазда» проехала восемь областных центров. Угонщики и люди, которые потом на ней ездили, особо ее не берегли. Вин-код (идентификационный номер транспортного средства. — Авт.) был перебит в одном месте. А в багажнике и сейчас лежат номера, на которых в последнее время ездила моя машина. Это луганские номера-двойники.

Пару дней назад мой автомобиль сняли с угона. Но до этого я неделю ездил на нем по городу — и никто из полицейских ни разу меня не остановил! Хотя машина все еще находилась в розыске, да и благодаря СМИ полстраны уже знало ее историю. Доходило до того, что я сам подъезжал к полицейским, останавливался и просил их проверить по базе мое авто. Это еще одно подтверждение того, о чем я говорил раньше: угнанные авто в нашей стране никто не ищет. Бандиты беспрепятственно могут разъезжать на украденных машинах, и их даже никто не остановит. Поэтому на возвращении моей «Мазды» история не закончится. Я буду делать все для того, чтобы поломать эту систему. Уже создал в «Фейсбуке» группу под названием Ugonov.net, где люди могут размещать информацию об угнанных автомобилях и о том, что им об этом известно.

Хочу создать общественную организацию, целью которой будет борьба с коррумпированной правоохранительной системой. Речь идет о многих моментах. Например, сейчас штраф за езду на чужих номерах составляет всего 170 гривен. Это смешно. Я хочу добиться увеличения этого штрафа и ужесточения наказания за такие действия. Не менее важен вопрос с установленными по городу и на трассах видеокамерами. Они вроде бы есть… Но я столкнулся с тем, что многие из них не работают, а записи не сохраняются. Так не должно быть. А еще я буду добиваться, чтобы вернули КПП с «рубежами»: чтобы угонщики не могли так легко выехать из города, как это происходит сейчас. Уже нашлись народные депутаты, которые поддержали мои инициативы и хотят подать соответствующие законопроекты.

Сейчас многие мне звонят и пишут. Рассказывают свои истории, очень похожие на мою. У этих людей тоже угнали автомобили, и цепочка тоже замыкается на сотрудниках полиции. Скажу больше: в некоторых случаях фигурируют те же братья полицейские из Харькова! Позже смогу рассказать об этом подробнее.

— А что сейчас с упомянутыми братьями? Им объявили о подозрении в уголовном производстве?

— Пока нет. Их, как известно, уволили из правоохранительных органов. Но подозреваемыми в каких-либо производствах они не являются. Насколько я знаю, у них очень хорошие адвокаты. Но надеюсь, это не помешает тому же ГБР доказать их причастность к преступлению и довести дело до конца.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что под Киевом разоблачили банду воров во главе с офицером полиции (фото, видео)

А в Харькове задержали «оборотней в погонах», которые отбирали у владельцев машины и пускали их на запчасти.

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