Из-за падения курса доллара украинцам труднее купить квартиру

Деньги

За прошедшие выходные курсы доллара и евро вновь пошли вниз. С пятницы, 29 ноября, американская валюта подешевела на 7 копеек, вновь опустившись ниже психологического уровня 24 грн за доллар, а европейская — на 12 копеек. Так, 2 декабря НБУ установил официальный курс на уровне 23,97 грн за доллар и 26,33 грн за евро. Похожее снижение курсов наблюдается и на наличном валютном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 23,84 грн, купить — по 24,10 грн, евро — сдать по 26,16 грн, купить — по 26,55 грн.

«Курс гривни стабилен и по-прежнему держится ниже 24 грн за доллар, торгуясь в понедельник на отметке 23,95 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Очередная порция продажи валюты, в ожидании размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, поддерживает курс гривни. При этом усиливает ее позиции продажа валюты экспортерами для поддержания операционной деятельности. Такая динамика наблюдается на фоне переговоров Украины с Россией по газу. В частности, «Нафтогаз Украины» готов обсудить с «Газпромом» компенсацию для отказа от иска на 12 млрд долларов.

Вероятно, в ближайшей перспективе гривня сохранит свою стабильность и будет удерживать психологический уровень 24 грн за доллар", — считает Андрей Шевчишин.

Укрепление гривни наблюдается и в целом за неделю.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,3−0,8%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 24,16 грн до 23,97 грн (-0,8%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 24,02—24,04 грн до 23,94—23,96 грн (-0,3%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю упали с 23,97—24,20 грн до 23,85—24,09 грн (-0,5%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сохранилась на уровне 1%.

После снижения в прошлый понедельник (25 ноября) доллар со вторника по четверг на межбанке умеренно восстанавливался, но в пятницу продолжил дешеветь. В ходе пятничных торгов доллар на межбанке обновил минимумы с января 2016 года. На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,9 грн, а наличный доллар в банках — около 23,7−24,0 грн", — прогнозирует Иосуб.

Стоит отметить, что неожиданное укрепление национальной валюты, радующее простых граждан, получающих доходы в гривне, не очень выгодно для некоторых секторов экономики.

«Любое колебание валюты негативно сказывается на показателях предприятия, — рассказал сайту «Сегодня» председатель Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь. — В процессе планирования закладывается некий курс и определенная волатильность (колебания. — Авт.), которая при развитой экономике измеряется в сотых долях процента. В Украине же проседание курса, если не ошибаюсь, около 24%. Это большое колебание, которое тяжело спрогнозировать. Так же, как тяжело было спрогнозировать рост курсов валют в 2014 году, который стал реальным потрясением для экономики.

То, что сейчас национальная валюта укрепляется, хорошо. Но это укрепление не было спрогнозировано и не учтено в финансовых планах предприятий — ни в государственных, ни в частных. А это тоже потрясение, и непонятно, чего ждать в будущем. Никто не знает, что будет с курсом доллара: поднимется он до 27 грн, зафиксируется на 23-х или опустится ниже? Если экономика страны способна сориентировать хозяйствующего субъекта на перспективу не менее года, это признак стабильности экономики. Так происходит в Германии, Чехии, Италии и других развитых странах. В случае с Украиной укрепление гривни хорошо, но в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной — такое же потрясение, как и рост".

Укрепление гривни внесло существенные коррективы и в ситуацию на рынке жилой недвижимости. Ведь традиционно цены на квартиры устанавливаются в долларах, но расчеты проводятся в гривне. По мере роста национальной валюты реальная сумма, которую получает продавец, сократилась. Чтобы избежать потерь, некоторые владельцы недвижимости пытаются повышать цены. Однако покупатели, которых сейчас на рыке и так не очень много, не желают платить больше. Тем более что от снижения курса доллара их покупательная способность тоже упала. Не секрет, что большинство людей, собирающихся купить квартиру, скапливает и хранит сбережения в долларах или евро. Если при курсе 28 грн за 20 тысяч долларов можно было получить 560 тысяч гривен, то при курсе 24 грн — это уже 480 тысяч гривен. Притом что на первичном рынке цены зафиксированы именно в национальной валюте. Таким образом, новые квартиры подорожали в долларовом эквиваленте.

В результате количество сделок купли-продажи недвижимости в сентябре-ноябре сократилось на 10−15% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщил управляющий партнер консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко, большинство потенциальных покупателей стараются найти недвижимость подешевле. Сейчас наиболее популярны квартиры стоимостью до 40 тысяч долларов. Учитывая, что ипотечное кредитование в Украине не работает, то большинство покупателей могут самостоятельно собрать только небольшую сумму, считает эксперт.

Стоит напомнить, что недавно у здания Национального банка Украины проходил митинг. Участники акции протеста заявляли, что из-за укрепления национальной валюты до 24 грн за доллар крупнейшие металлургические предприятия страны находятся на грани остановки. Поэтому основное их требования к НБУ — вернуть курс на уровень 27 грн за доллар США и наказать руководство регулятора за «валютные спекуляции».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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