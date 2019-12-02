Украина

Опять подорожание? Министр сделал важное заявление о цене на газ для украинцев

С 1 мая 2020 года предстоит переход к рыночной цене на газ, который поставляется населению. Об этом сообщает ТСН.ua.

«Да, это будет полноценный рынок», — заявил на брифинге министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Министр утверждает, что государство поддержит граждан, которые не смогут платить по рыночным тарифам.

Напоминаем, премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, какими будут тарифы на газ в Украине в течение отопительного периода 2019−2020 года.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание, посвященное тарифам на отопление в Украине. Возможно, ситуацию с платежами урегулирует новый закон, который будет внесен от имени президента, однако необходимо, чтобы его приняла Верховная Рада.

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