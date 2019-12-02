Кот задушил спящего младенца: подробности жуткого ЧП под Винницей

Происшествия

В Липовецком района Винницкой области произошла трагедия — задохнулась 9-месячная девочка, на лицо которой улегся кот. Ранее во Львовской области умер четырехлетний мальчик, которого родители оставили в автомобиле без присмотра.

Как сообщает местный сайт vinbazar, девочка спала в коляске на улице во дворе. В коляску заскочил кот и лег младенцу на лицо.

Когда 22-летняя мать через некоторое время подошла к ребенку, из коляски выпрыгнул кот, а ее дочь была без признаков жизни.

Врачи, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть ребенка. Предварительно, девочка умерла в результате удушения животным.

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Полицией открыто уголовное производство с отметкой «несчастный случай».

«ФАКТЫ» также писали о трагедии в селе Максимовка (Карловский район Полтавской области), где маленькая девочка запуталась в веревке и задохнулась. Родители быстро вызвали медиков, проводились реанимационные мероприятия, но ребенка спасти не удалось.

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