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В Карпаты пришла настоящая зима: в сети показали свежие фото
В понедельник, 2 декабря, в Карпатах похолодало. Так, на Буковеле температура упала ниже 5 градусов мороза, а на горе Поп Иван Черногорский — до -10 градусов. Ранее синоптики предупреждали о снеге 2−3 декабря.
В горах было ветрено, облачно и туманно. Видимость на горе Поп Иван Черногорский утром ограничивалась 70 метрами.
Тем временем веб-камеры в Буковеле показывают, что на курорте установилась минусовая температура — снежные пушки активно засыпают искусственным снегом трассы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в ночь на 3 декабря в Украине пройдут сильные осадки, ожидается снег и мокрый снег, на дорогах — гололедица.
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