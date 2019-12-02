23.85 / 24.07 26.19 / 26.54
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В Карпаты пришла настоящая зима: в сети показали свежие фото

14:42 2 декабря 2019 171
Снег в Карпатах
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 2 декабря, в Карпатах похолодало. Так, на Буковеле температура упала ниже 5 градусов мороза, а на горе Поп Иван Черногорский — до -10 градусов. Ранее синоптики предупреждали о снеге 2−3 декабря.

В горах было ветрено, облачно и туманно. Видимость на горе Поп Иван Черногорский утром ограничивалась 70 метрами.

Тем временем веб-камеры в Буковеле показывают, что на курорте установилась минусовая температура — снежные пушки активно засыпают искусственным снегом трассы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в ночь на 3 декабря в Украине пройдут сильные осадки, ожидается снег и мокрый снег, на дорогах — гололедица.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

вдова Моторолы Елена Павлова

«Обезмотороливание пошло на пользу»: как живет вдова одиозного боевика Арсена Павлова (фото, видео)

Лука Затравкин

«Оторвался тромб»: художник Сафронов рассказал, почему его застрявший в унитазе сын Лука поправился на 162 кг

Собака

В РФ бультерьер страшно покусал девочку на глазах у матери (видео)

гороскоп

Льва ждут приключения, а Скорпиона — неожиданное происшествие: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер