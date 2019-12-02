Украина

Зимний дебют с порывистым ветром: синоптик уточнила прогноз погоды на завтра

Как и обещали синоптики, в первые дни декабря в Украине резко ухудшится погода — с осенней она перейдет на жесткую зимнюю со снегопадами, метелями и сильным ветром.

Синоптик Наталья Диденко пишет на своей странице в Facebook, уже сегодня на западе и севере страны идет снег, местами мокрый.

«Этот снежный массив движется в восточном направлении, поэтому в течение понедельника и вторника практически все наши области постепенно окажутся под зимним руководством», — отмечает она.

Во вторник, 3 декабря, в Украине ожидается снег и мокрый снег, на дорогах гололедица.

Самой сложной предполагается ситуация ближайшей ночью, осадки могут быть даже сильными.

Диденко отмечает, что восточная часть Украины ночью еще побудет в состоянии поздней осени. Но под утро и завтра днем ​​восточные области также окажутся среди зимней погоды: мокрый снег, снег и гололедица.

Днем во вторник в центральной части Украины осадки прекратятся. На западе и севере ожидаются завтра в дневные часы небольшой снег и мокрый снег. На юге Украины дождь и местами мокрый снег будет идти преимущественно ближайшей ночью и завтра утром. Во вторник в течение дня осадки в южной части прекратятся, однако в Запорожье непогода еще задержится.

Из-за сильного порывистого ветра ощущение холода усилится.

Температура воздуха ночью в Украине 0−5 градусов мороза, завтра днем ​​от 2 мороза до 2 тепла, на юге до + 4 + 6 градусов.

В Киеве 2 декабря вечером и ближайшей ночью ожидается снег, мокрый снег, порывистый северо-западный ветер, на дорогах гололедица.

Во вторник днем ​​в столице будет идти небольшой снег. Температура воздуха ночью -2−4 градусов, днем ​​3 декабря около нуля.

По прогнозам Диденко, уже со среды осадки в Украине прекратятся, а со второй половины недели ожидается потепление.

В связи с ухудшением погоды, водителям напомнили правила поведения на дорогах. А также призвали автовладельцев внимательно следить за прогнозами синоптиков и не отправляться в дальний путь без особых на то причин.

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