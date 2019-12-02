- 12:09 ЕБА приветствует позицию президента по недопущению ретроспективных изменений «зеленого» тарифа
- 12:07 В сети назвали имена снайперов "Альфы", погибших на Донбассе
- 12:06 "Могут отойти в сторонку": у Путина раскрыли детали грядущей встречи с Зеленским
- 12:00 Главарь "ДНР" Пушилин наносит удар по украинскому языку: что происходит в Донецке
- 11:56 «Золотой мяч»-2019: Marca назвала имя победителя
- 11:53 Киллеров, расстрелявших машину депутата Соболева, задержали
- 11:44 Зимний дебют с порывистым ветром: синоптик уточнила прогноз погоды на завтра
- 11:34 Стало известно, кому достались роскошные наряды Юлии Началовой
- 11:25 "Откуда такие замашки": вдоль маршрута движения Зеленского выстраивают нагцвардейцев
- 11:24 Гора мышц: Джошуа показал свою подготовку к реваншу с Руисом
- 11:16 В Киеве заметили эшелон с военной техникой: очевидец показал видео
- 11:09 Повар засек на улице Бирмингема инопланетянина и перепугался
Зимний дебют с порывистым ветром: синоптик уточнила прогноз погоды на завтра
Как и обещали синоптики, в первые дни декабря в Украине резко ухудшится погода — с осенней она перейдет на жесткую зимнюю со снегопадами, метелями и сильным ветром.
Синоптик Наталья Диденко пишет на своей странице в Facebook, уже сегодня на западе и севере страны идет снег, местами мокрый.
«Этот снежный массив движется в восточном направлении, поэтому в течение понедельника и вторника практически все наши области постепенно окажутся под зимним руководством», — отмечает она.
Во вторник, 3 декабря, в Украине ожидается снег и мокрый снег, на дорогах гололедица.
Самой сложной предполагается ситуация ближайшей ночью, осадки могут быть даже сильными.
Диденко отмечает, что восточная часть Украины ночью еще побудет в состоянии поздней осени. Но под утро и завтра днем восточные области также окажутся среди зимней погоды: мокрый снег, снег и гололедица.
Днем во вторник в центральной части Украины осадки прекратятся. На западе и севере ожидаются завтра в дневные часы небольшой снег и мокрый снег. На юге Украины дождь и местами мокрый снег будет идти преимущественно ближайшей ночью и завтра утром. Во вторник в течение дня осадки в южной части прекратятся, однако в Запорожье непогода еще задержится.
Из-за сильного порывистого ветра ощущение холода усилится.
Температура воздуха ночью в Украине 0−5 градусов мороза, завтра днем от 2 мороза до 2 тепла, на юге до + 4 + 6 градусов.
В Киеве 2 декабря вечером и ближайшей ночью ожидается снег, мокрый снег, порывистый северо-западный ветер, на дорогах гололедица.
Во вторник днем в столице будет идти небольшой снег. Температура воздуха ночью -2−4 градусов, днем 3 декабря около нуля.
По прогнозам Диденко, уже со среды осадки в Украине прекратятся, а со второй половины недели ожидается потепление.
В связи с ухудшением погоды, водителям напомнили правила поведения на дорогах. А также призвали автовладельцев внимательно следить за прогнозами синоптиков и не отправляться в дальний путь без особых на то причин.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...