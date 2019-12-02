23.85 / 24.08 26.18 / 26.54
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зимний дебют с порывистым ветром: синоптик уточнила прогноз погоды на завтра

11:44 2 декабря 2019 159
непогода
Инф. «ФАКТОВ»

Как и обещали синоптики, в первые дни декабря в Украине резко ухудшится погода — с осенней она перейдет на жесткую зимнюю со снегопадами, метелями и сильным ветром.

Синоптик Наталья Диденко пишет на своей странице в Facebook, уже сегодня на западе и севере страны идет снег, местами мокрый.

«Этот снежный массив движется в восточном направлении, поэтому в течение понедельника и вторника практически все наши области постепенно окажутся под зимним руководством», — отмечает она.

Во вторник, 3 декабря, в Украине ожидается снег и мокрый снег, на дорогах гололедица.

Самой сложной предполагается ситуация ближайшей ночью, осадки могут быть даже сильными.

Диденко отмечает, что восточная часть Украины ночью еще побудет в состоянии поздней осени. Но под утро и завтра днем ​​восточные области также окажутся среди зимней погоды: мокрый снег, снег и гололедица.

Днем во вторник в центральной части Украины осадки прекратятся. На западе и севере ожидаются завтра в дневные часы небольшой снег и мокрый снег. На юге Украины дождь и местами мокрый снег будет идти преимущественно ближайшей ночью и завтра утром. Во вторник в течение дня осадки в южной части прекратятся, однако в Запорожье непогода еще задержится.

Из-за сильного порывистого ветра ощущение холода усилится.

Температура воздуха ночью в Украине 0−5 градусов мороза, завтра днем ​​от 2 мороза до 2 тепла, на юге до + 4 + 6 градусов.

В Киеве 2 декабря вечером и ближайшей ночью ожидается снег, мокрый снег, порывистый северо-западный ветер, на дорогах гололедица.

Во вторник днем ​​в столице будет идти небольшой снег. Температура воздуха ночью -2−4 градусов, днем ​​3 декабря около нуля.

По прогнозам Диденко, уже со среды осадки в Украине прекратятся, а со второй половины недели ожидается потепление.

В связи с ухудшением погоды, водителям напомнили правила поведения на дорогах. А также призвали автовладельцев внимательно следить за прогнозами синоптиков и не отправляться в дальний путь без особых на то причин.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

вдова Моторолы Елена Павлова

«Обезмотороливание пошло на пользу»: как живет вдова одиозного боевика Арсена Павлова (фото, видео)

Собака

В РФ бультерьер страшно покусал девочку на глазах у матери (видео)

гороскоп

Льва ждут приключения, а Скорпиона — неожиданное происшествие: гороскоп на неделю

Х-фактор

«Мне так стыдно»: шокирующее признание Андрея Данилко на «Х-факторе» (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер