Украина

Снег, дождь и гололедица: синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

В первые дни декабря погода в Украине резко ухудшится. По прогнозу Украинского гидрометцентра, 2−3 декабря ожидаются снегопады, на юге снег может переходить в дождь.

В понедельник, 2 декабря, утром и днем в западных, Винницкой и Житомирской областях осложнение погодных условий: мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах местами гололед. В Карпатском регионе сильный мокрый снег.

На остальной территории в большинстве областей без существенных осадков. Ветер южный с переходом на западный, 7−12 м /с.

Температура ночью 3−8 градусов мороза, днем от 3 мороза до 2 тепла, в южной части местами 3 -8 градусов тепла. В Карпатах ночью 7−12 градусов мороза, днем 2−7 градусов со знаком «минус».

Во вторник, 3 декабря, погода будет мало чем отличаться от первого рабочего дня недели. Правда, на западе Украины похолодает. В Карпатах метели будут особенно сильными. Там за сутки может выпасть 10−20 см снега.

Укргидрометцентр предупреждает о гололедице и опасности на дорогах во всех регионах, кроме южных областей.

Напомним, что на Новый год и Рождество синоптики снега не обещают.

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