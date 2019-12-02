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Украина

Зеленский рассказал, как быть с двумя гражданствами Абромавичуса

14:49 2 декабря 2019 190
Зеленский и Абромавичус
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до назначения Айвараса Абромавичуса главой «Укрборонпрома не знал о наличии у него двойного гражданства. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Честно говоря, я не знал, что он имел литовское гражданство до моего назначения», — сказал Зеленский на прошлой неделе в ходе визита в Литву.

«Я могу обратиться к Абромавичусу публично и призвать его отказаться от одного из своих гражданств. Когда мы выбирали новое правительство, мы в первую очередь ценили профессионализм, а не нарушение закона», — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Литве собрались лишить гражданства гендиректора концерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса — его обвиняют в грубом нарушении национального закона. Причем при вступлении в гражданство Украины Абромавичус публично лукавил, заявляя, что автоматически потерял гражданство Литвы.

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