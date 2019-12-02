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Скандальный депутат Госдумы Журавлев позвал Ирину Геращенко "в ЛНР": нардеп дала жесткий ответ
Народный депутат Украины Ирина Геращенко обращалась к представителю ОБСЕ Мартину Сайдику и в СММ ОБСЕ по поводу незаконного визита на оккупированные территории Донбасса депутата российской Госдумы Алексея Журавлева, и неожиданно получила письмо от последнего со странным предложением.
«Неожиданно для себя получила письмо от самого Журавлева, который пишет, что начитался моих заявлений и … предлагает вместе «посетить ЛНР», и «он гарантирует мне безопасность», — пишет Ирина Геращенко на своей страничке в соцсетях, где и отвечает депутату Госдумы: «Вы — говнюк, Журавлев, и мне не нужны разрешения и гарантии от россиян на моей земле. Уберите прочь ваши войска и наемников из оккупированного Донбасса и Крыма, и займитесь, наконец-то внутренними делами России. Посетите свои регионы, которые в таком обнищании и руинах, как после войны, посмотрите, как живут люди за пределами Золотого кольца. А это письмо я немедленно передам в СБУ и МИД, и рассматриваю заявления госдумовца как очередную попытку грубого вмешательства во внутренние дела Украины, неуважение к территориальной целостности и суверенитету, искаженную трактовку русскими Минских соглашений, в которых нет никаких «Л/ДНР», они существуют только в шовинистского воображении Журавлева и Ко».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров опубликовал фото в Журавлева в Крыму, куда тот приезжал в феврале-марте 2014 года перед аннексией полуострова Россией, и призвал украинских политиков не относиться к подобным «визитам» как к досадной мелочи.
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