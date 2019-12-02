23.85 / 24.07 26.18 / 26.54
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В сети вызвал панику пост о смерти королевы Елизаветы II (фото)

15:42 2 декабря 2019 543
Королева Елизавета
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети распространился вызвавший панику скриншот поста из группы в мессенджере WhatsApp. Как сообщает издание Metro, в нем говорилось о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. «Королева умерла сегодня утром. Сердечный приступ. Официально об этом объявят завтра в 9.30», — говорилось ночью в сообщении от имени некоего Gibbo. В нем также давались якобы инструкции гвардейцам, которые должны будут нести дежурство — прихватить с собой туалетные принадлежности, белье и носки на две недели, пока будут длиться траурные церемонии. Утверждалось, что это сообщение было взято из группы WhatsApp Гренадерской гвардии.

Подданные Ее Величества всполошились. Но в 9.30 утра с облегчением вздохнули: никакого печального сообщения не поступило. Напротив, стало известно, что 93-летняя королева активно готовится к приему в Букингемском дворце, на который 3 декабря приглашены лидеры стран НАТО.

Редактор портала королевских новостей Royal Central Чарли Проктор сказал, что подобные вбросы случаются регулярно и он может с уверенностью опровергнуть очередной слух. «Королева не умерла. Она жива, здорова и с нетерпением готовится встретить Дональда Трампа и прочих лидеров во дворце», — заявил он.

Официальных опровержений и пояснений Букингемский дворец в таких сулчаях не дает.

Ранее в этом году сообщалось, что на официальной интернет-странице Совета графства Хэмпшир было по ошибке опубликовано сообщение о смерти супруга королевы принца Филиппа.

Читайте также: Королеве осталось не так много: Род Стюарт раскритиковал принца Гарри за отказ встречать Рождество с бабушкой.

Читайте также: Королева Елизавета передаст бразды правления принцу Чарльзу через 18 месяцев.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

вдова Моторолы Елена Павлова

«Обезмотороливание пошло на пользу»: как живет вдова одиозного боевика Арсена Павлова (фото, видео)

Лука Затравкин

«Оторвался тромб»: художник Сафронов рассказал, почему его застрявший в унитазе сын Лука поправился на 162 кг

Собака

В РФ бультерьер страшно покусал девочку на глазах у матери (видео)

Пушилин

Главарь "ДНР" Пушилин наносит удар по украинскому языку: что происходит в Донецке

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер