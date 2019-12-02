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В сети вызвал панику пост о смерти королевы Елизаветы II (фото)
В сети распространился вызвавший панику скриншот поста из группы в мессенджере WhatsApp. Как сообщает издание Metro, в нем говорилось о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. «Королева умерла сегодня утром. Сердечный приступ. Официально об этом объявят завтра в 9.30», — говорилось ночью в сообщении от имени некоего Gibbo. В нем также давались якобы инструкции гвардейцам, которые должны будут нести дежурство — прихватить с собой туалетные принадлежности, белье и носки на две недели, пока будут длиться траурные церемонии. Утверждалось, что это сообщение было взято из группы WhatsApp Гренадерской гвардии.
Подданные Ее Величества всполошились. Но в 9.30 утра с облегчением вздохнули: никакого печального сообщения не поступило. Напротив, стало известно, что 93-летняя королева активно готовится к приему в Букингемском дворце, на который 3 декабря приглашены лидеры стран НАТО.
Редактор портала королевских новостей Royal Central Чарли Проктор сказал, что подобные вбросы случаются регулярно и он может с уверенностью опровергнуть очередной слух. «Королева не умерла. Она жива, здорова и с нетерпением готовится встретить Дональда Трампа и прочих лидеров во дворце», — заявил он.
Официальных опровержений и пояснений Букингемский дворец в таких сулчаях не дает.
Ранее в этом году сообщалось, что на официальной интернет-странице Совета графства Хэмпшир было по ошибке опубликовано сообщение о смерти супруга королевы принца Филиппа.
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