Мир

Популярный британский музыкант Род Стюарт обрушился с критикой на принца Гарри и его жену Меган Маркл. Как пишет издание Express, 74-летний певец и автор песен не одобряет то, что герцог и герцогиня Сассекские отказались встречать Рождество с королевой Елизаветой в норфолкском поместье Сандрингем, где Ее Величество традиционно устраивает праздничный семейный сбор. До сих пор Гарри пропускал его лишь однажды — когда служил в Афганистане.

Стюарт считает возраст королевы, а также 98-летнего дедушки Гарри принца Филиппа убедительным основанием для того, чтобы не отклонять их приглашение."Королеве 93 года. Я летел на другой конец мира, чтобы быть рядом с моими мамой и папой на Рождество, потому что знал, что им уже немного осталось. Я разочарован тем, что Гарри и Меган решили не проводить Рождество с королевой… Если б я был Гарри, то подумал бы, что впереди еще будет множество возможностей провести Рождество им одним или с мамой Меган", — заявил Род, чьи родители умерли в возрасте за 90 лет.

Род Стюарт с женой Пенни

Ранее Меган и Гарри, которые также проигнорировали приглашение королевы отдохнуть в ее летней резиденции замке Балморал, официально объявили о том, что не приедут в Сандрингем, предпочитая провести этот семейный праздник в США, с матерью герцогини — арфоамериканкой Дорией Рэгленд. Это будет первое Рождество в жизни сына Гарри и Меган Арчи, который родился в мае этого года.

После объявлении о решении Сассексов, во дворце отметили, что Елизавета поддержала их намерения. И что ранее уже были прецеденты, когда члены королевской семьи не приезжали на Рождество в Сандрингем. Так, Кейт Миддлтон и принц Уильям пару раз встречали Рождество с родителями Кейт в Беркшире — в том числе в 2012 году, когда Миддлтон была беременна своим первенцем принцем Джорджем. В этом году Кембриджи встретят Рождество с Елизаветой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Елизавета II намерена передать бразды правления принцу Чарльзу через 18 месяцев.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter