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Американка Вирджиния Джуффре (до замужества она носила фамилию Робертс), которая утверждает, что по принуждению американского миллиардера Джеффри Эпштейна трижды занимались сексом с британским принцем Эндрю, когда ей было 17 лет, дала интервью журналистам Би-би-си.

«Он знает, что произошло, я знаю, что произошло, и только один из нас говорит правду», — сказала 36-летняя женщина, говоря о среднем сыне королевы Елизаветы, заявившим ранее что «не припоминает» Вирджинию и что он никогда не вступал с ней в интимные отношения.

Джуффре рассказала, что в 2001 году Эпштейн привез ее в Лондон, чтобы познакомить с принцем. В вечер знакомства, 10 марта, герцог Йоркский Эндрю повел ее в ночной клуб Tramp.

«Мы пошли в VIP-зону. Нам не нужно было стоять в очереди, потому что со мной был принц. Эндрю спросил, что я хочу выпить, я попросила что-нибудь из бара», — рассказывает Джуффре. По ее словам принц купил ей водку. А затем пригласил на танец.

«Он был самым отвратительным танцором из всех, что я видела в жизни. Это было ужасно, и он постоянно потел — меня будто поливало дождем из его пота. Я чувствовала отвращение, но понимала, что должна его развлекать, потому что Джеффри и Гислейн так хотели», — говорит Вирджиния Джуффре, упоминая Гислейн Максвелл — помощницу Эпштейна.

«Потом в машине Гислейн сказала мне, чтобы я сделала для Эндрю то же, что я делала для Джеффри. Мне просто стало плохо. Я не ожидала такого от члена королевской семьи», — рассказала Джуффре.

После этого все трое отправились в дом Максвелл в лондонском районе Белгравия, где 17-летняя Джуффре и герцог Йоркский, как утверждает женщина, занялись сексом. «Это началось в ванной, а потом продолжилось в спальне. Она не продлилось долго, вся эта процедура. Это было отвратительно. Он не был со мной злым или что-то такое. Он просто встал, сказал „спасибо“ и вышел. А я осталась в ужасе сидеть на кровати, ощущая стыд и чувствуя себя грязной. Мною только что воспользовался член королевской семьи», — рассказала женщина, которая временами не могла сдержать слез.

«Я умоляю британцев поддержать меня, помочь мне в этой борьбе, а не принимать это как норму», — заявила Вирджиния.

«Все причастные и дальше будут придумывать нелепые оправдания. Скажут, что его рука выглядит слишком длинной, или фотографию ретушировали, или он как раз тогда приехал в Нью-Йорк, чтобы порвать с Джеффри Эпштейном… Я скажу, что это ложь, потому что это оно и есть», — подчеркнула Джуффре. Ранее звучали предположения, что фотография, на которой Робертс изображена с обнимающим ее Эндрю, может быть подделкой.

Вирджиния также рассказала в интервью, каким образом попала в сексуальное рабство к Эпштейну. Она сбежала из дома еще маленькой девочкой, так как уже тогда подвергалась сексуальному насилию. Какое-то время она жила на улице, где ей пришлось нелегко. Поэтому, когда Гислейн и Эпштейн предложили ей работу массажистки, она была рада избавиться от такой жизни. Сначала они казались ей хорошими людьми. Она пришла в ужас, когда выяснилось, что от нее требуются сексуальные услуги.

В программе также была показана электронная переписка между Гислейн и Эндрю в 2015 году, когда Вирджиния впервые выдвинула обвинения против принца. Эндрю писал, что у него есть «определенные вопросы о Вирджинии Робертс». А Максвелл ответила, что предоставит ему информацию, предложив перезвонить ей в свободное время.

Ранее «ФАКТЫ» приводили полный текст скандального интервью принца Эндрю, которое он дал Би-би-си.

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