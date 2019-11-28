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В платке и с собакой: королева Елизавета уехала из Лондона (фото)

Британская королева Елизавета II на фоне сообщений о том, что она готовится уйти «на пенсию» через 18 месяцев, покинула Лондон. Ее Величество выехала из Букингемского дворца в управляемом шофером автомобиле, направившись в Виндзорский замок.

93-летняя Елизавета была с элегантным макияжем и в скромном дорожном плаще цвета хаки. На голове ее был шелковый платок. Как сообщает издание Daily Mail, королеву сопровождала одна из ее любимых собак — дорги (помесь корги и таксы) по кличке Кэнди (Конфета). Песик, сидя на коленях у хозяйки, смотрел в окно, позируя фотографам.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что обладающая ценной коллекцией марок Елизавета II в бирюзовом наряде посетила Королевское общество филателистов.

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