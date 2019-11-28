Королева Елизавета передаст бразды правления принцу Чарльзу через 18 месяцев — СМИ

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Королева Великобритании Елизавета II собирается передать бразды правления своему старшему сыну и наследнику принцу Чарльзу через 18 месяцев. Об этом пишет целый ряд английских СМИ со ссылкой на осведомленные источники. Хотя официально об этом не заявляется, Ее Величество уже начала процесс постепенной передачи своих полномочий 71-летнему принцу Уэльскому.

93-летняя королева может уйти на покой после того, как ей исполнится 95 лет. Именно в этом возрасте объявил о своей «отставке» ее супруг принц Филипп, который больше не выполняет никаких официальных обязанностей.

Елизавета II, которая взошла на трон в 1952 году в 25 лет, в сентябре 2015 года стала самым долгоправящим монархом Великобритании, обогнав свою прапрабабушку королеву Викторию. Она также находится на троне дольше всех ныне здравствующих монархов мира.

Сообщается, что по закону королева не может «уйти на пенсию» без официального отречения от трона. Однако она может прекратить исполнение своих королевских обязанностей в связи с состоянием здоровья. Тогда Елизавета сохранит титул правящего монарха, а Чарльз станет принцем-регента и полностью будет управлять делами королевства.

Однако полное отречение также не исключено. Тогда Чарльз, который числится наследным принцем с трехлетнего возраста, станет следующим британским королем.

Чарльз доказал, что может принимать правильные решения, сыграв ключевую роль в «увольнении» своего брата принца Эндрю после его скандального интервью, касающегося отношения с Джеффри Эпштейном. Принц Уэльский, который в тот момент находился с визитом в Новой Зеландии, говорил с матерью по телефону и убедил ее в необходимости такого шага для блага монархии. Елизавета объявила свое окончательное решение Эндрю, после чего тот сложил с себя все королевские полномочия.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что обладательница ценной коллекции марок Елизавета II в бирюзовом наряде посетила Королевское общество филателистов.

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