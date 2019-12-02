Анна Семенович рассказала о неизлечимой болезни

Шоу-бизнес

В программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» певица Анна Семенович, чьи пышные формы являются предметом зависти миллионов женщин и вызывают восторг мужчин, призналась, что страдает из-за генетической патологии под названием гигантомастия (аномальный рост груди).

С тех пор, как бывшая фигуристка решила оставить спорт и заняться карьерой в шоу-бизнесе, поклонников волновали не ее вокальные способности, наличие интеллекта и даже не личная жизнь, а один-единственный вопрос — своя ли у Анны грудь. Все, включая ее коллег по цеху, подозревали, что звезда не раз ложилась под нож хирурга, ведь ее грудь с годами становилась все больше и больше.

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И вот впервые Семенович рассказала, что с ней происходит на самом деле. Ее грудь доставляет ей массу неудобств: невозможно спать, танцевать, заниматься спортом, приходится заказывать специальное белье. Такие же проблемы были у ее мамы и бабушки. «Есть такой диагноз — гигантомастия. Это грудь шестого, восьмого, девятого размеров и далее. Такой диагноз ставят, если каждая грудь весит 2,5 килограмма», — пояснила певица.

Она рассказала, что не так давно ей пришлось перенести очень сложную операцию по уменьшению груди с девятого до пятого размера, которая длилась несколько часов. Врачи выполнили свою работу блестяще. Казалось бы, все позади. Однако спустя время Семенович увидела, что грудь снова начала расти. Сейчас у нее уже шестой размер.

Судя по всему, эту проблему решить навсегда невозможно, поскольку такая болезнь не лечится. Еще Семенович очень волнует, сможет ли она с такой патологией кормить будущего ребенка, о котором мечтает.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что американская певица Сиара на церемонии вручения престижной премии American Music Awards позировала перед фотографами в пиджаке, надетом на голую грудь.

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