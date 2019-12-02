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Происшествия

СМИ показали предполагаемого убийцу сына депутата Соболева (фото)

16:58 2 декабря 2019 121
На месте убийства
Инф. «ФАКТОВ»

Появились новые подробности убийства 3-летнего сына депутата Киевсовета Вячеслава Соболева. Журналист Юрий Бутусов сообщает в Facebook, что, по материалам следствия, киллер подкараулил Соболева возле ресторана «Марио». Он сделал один выстрел из винтовки калибра 7,62 мм, целился в Соболева, который находился за рулем, но не учел скорость движения машины.

Приводится и другая информация. Так, Страна.ua опубликовала данные, что киллеров было двое, а выстрел произвели из № 310 хостела, находящегося на ул. Тарасовская, 4. Этот номер арендовался на имя Олега Владимировича Стрельникова, 03.10.1998 года рождения, его паспорт считается потерянным в 2017 году.

Издание приводит фото потенциального убийцы с камер наблюдения:

На брифинге руководство столичной полиции рассказало, что правоохранители изъяли оружие киллеров. Также задержаны двое подозреваемых с поддельными документами — парни по 18 и 19 лет. Они не жители Киева, жилье снимали, но выстрел был произведен не со съемной квартиры, использовался карабин калибром 7,62 мм.

Появившуюся в СМИ информацию, что киллеры — активисты «Правого сектора», начальник ГУ Нацполиции в г. Киеве Андрей Крищенко назвал слухом. Одна из версий убийства — финансово-хозяйственная деятельность Вячеслава Соболева. Виновным грозит до 15 лет заключения или пожизненное заключение.

По информации источника «Обозревателя», фамилии подозреваемых — Лаврега и Семенов. Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА), командир 8-го отдельного батальона «Аратта» Андрей «Червень» Гергерт дал комментарий этому изданию, в котором подтвердил, что Лаврега и Семенов служили в его батальоне. По его словам, он хорошо помнит Андрея Лаврегу и называет его смелым, ответственным паренм, один из лучших снайперов, не по годам талантливым и умным.

Ранее сообщалось, что Соболев рассказал, как был обстрелян его автомобиль.

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