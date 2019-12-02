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Украина

ЦИК установила новый порядок изменения места голосования: что изменилось

17:35 2 декабря 2019 95
выборы
Инф. «ФАКТОВ»

Центральная избирательная комиссия упростила избирателям процедуру смены места голосования. Теперь подавать заявку можно не персонально. Кроме того, есть возможность сменить адрес голосования сразу на два тура выборов (до сих пор перед каждым туром избирателям приходилось заполнять отдельную анкету).

По новым правилам, для голосования не по месту прописки избиратель должен подать заявление. Сделать это можно через электронную форму на сайте ЦИК с использованием электронной подписи и адреса электронной почты (туда придет удостоверение, которое нужно будет предъявить на участке). В заявлении нужно будет указать персональные данные, желаемый адрес голосования (номер избирательного участка) и причину отсутствия по постоянному избирательному адресу. Предусмотрено, что избиратель может отозвать свое заявление о смене адреса, но не позднее, чем за пять дней до даты голосования.

Лица с ограниченными возможностями могут подать заявление через уполномоченного представителя, предварительно оформив на него доверенность у нотариуса. Также выбрать место голосования смогут граждане без зарегистрированного места жительства.

Как сообщает Гражданская сеть «Опора», которая и была автором большинства поправок, новый порядок смены адреса голосования распространяется только на выборы президента и народных депутатов. Голосование на местных выборах пока будет проводиться по старым правилам. Также предусмотрено, что избиратель не сможет сменить адрес голосования, указав какой-либо из специальных участков (суда под флагом Украины, антарктическая станция, места лишения свободы).

Напомним, на последних президентских выборах в списки избирателей были внесены 29,898 млн человек. Было создано 29 тысяч 848 участков без учета специальных. Также был утвержден список населенных пунктов, где выборы проводиться не будут.

Фото скриншот 5 канал/Youtube

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