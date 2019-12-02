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Украина

Киевских водителей предупредили о проблемах на дорогах из-за визита премьера Швеции

18:14 2 декабря 2019 11
Ограничительные знаки
Инф. «ФАКТОВ»

3−4 декабря в Киев возможны незначительные ограничения дорожного движения. Ранее сообщалось, что некоторые столичные дороги могут перекрыть на время зимних праздников.

Официальный портал Киева сообщает, что ближайшие ограничения связаны с рабочим визитом в столицу Украины премьер-министра Швеции Стефана Левена.

Незначительные ограничения движения могут быть установлены на отдельных участках улиц Дарницкого, Голосеевского, Днепровского, Подольского, Печерского, Шевченковского районов и на Бориспольском шоссе.

Как сообщалось ранее, в ближайшие дни на многих автотрассах сложится крайне опасная ситуация — дороги могут превратиться в настоящий каток. В этом виноваты гололед и холодные моросящие дожди. Неблагоприятные погодные условия уже привели к проблемам на дорогах и целой серии ДТП по всей стране.

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