Украина

На дорогах настоящий каток: озвучено важное предупреждение

В связи с похолоданием, морозным ветром и дождем, который принес в Украину мощный восточный антициклон Quincy, на многих автотрассах страны сложилась крайне опасная ситуация.

В частности, в полиции Ивано-Франковской области сообщили, что из-за ухудшения погодных условий частично затруднено движение на автодороге Н-18 «Ивано-Франковск-Тернополь» на участке спуска из села Клубовцы в село Острыня и из села Острыня в село Олешив Тлумацкого района.

Опасная ситуация также на трассе Н-09 «Мукачево-Львов» в Надворнянском районе, в селе Подкамень и селе Фрага Рогатинского района.

На дороге Н-10 «Стрый-Черновцы -Мамалыга» — в районе Раковских гор, а также в Коломыйском районе. Трудности для водителей ожидают на дорогах Р-24 «Татаров — Каменец-Подольский» и Р-20 «Снятин-Тязив» Городенковского района.

Во Львовской области из-за сильного гололеда и моросящего холодного дождя затруднено движение на дорогах «Львов-Краковец», «Стрый-Львов», «Львов — Бибрка- Ивано Франковск». Об этом в Facebook пишет депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич. По его информации, на этих дорогах машины едут со скоростью 30−40 км / ч.

Депутат также отмечает, что на некоторых участках автодороги «Львов — Ивано-Франковск» водители даже остановили движение — сильный гололед заносит машины.

«По Самбирской трассе между селом Рудки и Любиньом Большим гололедица создала большой затор и несколько авто снесло на обочину», — уточняет Зинкевич.

Он также сообщил, что в самом областном центре на улице Лычаковской уже произошло 2 ДТП. К счастью, без травмированных.

Не лучше ситуация и на юге страны — холодный дождь и сильный ветер спровоцировали гололед, который почти сразу парализовал водителей.

Движение по трассе «Одесса — Рени» значительно затруднено из-за гололеда и множества мелких аварий. Об этом сообщает «Бессарабия Inform».

Вдоль кюветов стоят и лежат машины, водители которых не справились с управлением.

«Придерживайтесь безопасного скоростного режима и дистанции! Проверьте исправность осветительных приборов! Старайтесь воздержаться от поездок на транспортных средствах!», — такое предупреждение дали водителям в патрульной полиции.

Напомним, сегодня в аэропорту Львова из-за непогоды не смог взлететь самолет МАУ рейсом на Киев — борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Несколько других самолетов не стали пускать на посадку во Львов, а отправили сразу на Киев. Накануне подобная ситуация произошла в аэропорту Одессы.

В Одессе, кроме того, из-за сильного шторма в районе городского пляжа лег на бок танкер. Экипаж пришлось спасать водолазам.











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