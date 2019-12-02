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Общество и люди

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019: поздравления и открытки

14:41 3 декабря 2019 317
Введение
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В среду, 4 декабря, отмечается Введение во храм Пресвятой Богородицы. В народе этот праздник называют «вратами зимы», Третьей Пречистой или просто Введением.

«ФАКТЫ» собрали стихи и открытки, которые помогут вам поздравить близких с этим праздником.

Введение

Пусть Богородица Святая
Тебе добро лишь принесет,
И счастье без конца и края,
И радости на год вперед!

Пускай хранит Она от бед,
Пошлет тебе благословение,
И дарит только яркий свет,
Уют, здоровье и везение!

Введение
***
Богородица Святая,
Миру давшая Христа,
В этот день благословенный
Введена во храм была.

В этот день всем христианам
Пожелать добра хочу,
Пресвятой Деве Марии
Я свою зажгу свечу.

С тихой обращусь молитвой,
Попрошу добра, смирения,
Защити и сохрани,
Дай свое благословение.

***
В День введения во храм
Светлой Богородицы
От души желаю Вам —
Жизнь добром пусть полнится,

Пусть счастливым будет дом,
Добрым и приветливым,
И любовь живет пусть в нем —
Ясная, приметная!

Введение
***
С Днем Введения во храм
Богородицы святой!
Помогает она нам
На душе хранить покой.

Пусть же будет этот час
Самым радостным для всех.
Поздравляю! И пусть вас
Ждут веселье и успех!

Введение

Напомним, что у христиан восточного обряда начался Рождественский пост. 4 декабря разрешена вареная пища с постным маслом, разрешается рыба и вино, а о том, что можно есть в другие дни, читайте здесь.

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