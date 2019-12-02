Общество и люди

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019: поздравления и открытки

В среду, 4 декабря, отмечается Введение во храм Пресвятой Богородицы. В народе этот праздник называют «вратами зимы», Третьей Пречистой или просто Введением.

«ФАКТЫ» собрали стихи и открытки, которые помогут вам поздравить близких с этим праздником.

Пусть Богородица Святая

Тебе добро лишь принесет,

И счастье без конца и края,

И радости на год вперед!

Пускай хранит Она от бед,

Пошлет тебе благословение,

И дарит только яркий свет,

Уют, здоровье и везение!



***

Богородица Святая,

Миру давшая Христа,

В этот день благословенный

Введена во храм была.

В этот день всем христианам

Пожелать добра хочу,

Пресвятой Деве Марии

Я свою зажгу свечу.

С тихой обращусь молитвой,

Попрошу добра, смирения,

Защити и сохрани,

Дай свое благословение.

***

В День введения во храм

Светлой Богородицы

От души желаю Вам —

Жизнь добром пусть полнится,

Пусть счастливым будет дом,

Добрым и приветливым,

И любовь живет пусть в нем —

Ясная, приметная!



***

С Днем Введения во храм

Богородицы святой!

Помогает она нам

На душе хранить покой.

Пусть же будет этот час

Самым радостным для всех.

Поздравляю! И пусть вас

Ждут веселье и успех!

Напомним, что у христиан восточного обряда начался Рождественский пост. 4 декабря разрешена вареная пища с постным маслом, разрешается рыба и вино, а о том, что можно есть в другие дни, читайте здесь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter