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Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019: поздравления и открытки
В среду, 4 декабря, отмечается Введение во храм Пресвятой Богородицы. В народе этот праздник называют «вратами зимы», Третьей Пречистой или просто Введением.
«ФАКТЫ» собрали стихи и открытки, которые помогут вам поздравить близких с этим праздником.
Пусть Богородица Святая
Тебе добро лишь принесет,
И счастье без конца и края,
И радости на год вперед!
Пускай хранит Она от бед,
Пошлет тебе благословение,
И дарит только яркий свет,
Уют, здоровье и везение!
***
Богородица Святая,
Миру давшая Христа,
В этот день благословенный
Введена во храм была.
В этот день всем христианам
Пожелать добра хочу,
Пресвятой Деве Марии
Я свою зажгу свечу.
С тихой обращусь молитвой,
Попрошу добра, смирения,
Защити и сохрани,
Дай свое благословение.
***
В День введения во храм
Светлой Богородицы
От души желаю Вам —
Жизнь добром пусть полнится,
Пусть счастливым будет дом,
Добрым и приветливым,
И любовь живет пусть в нем —
Ясная, приметная!
***
С Днем Введения во храм
Богородицы святой!
Помогает она нам
На душе хранить покой.
Пусть же будет этот час
Самым радостным для всех.
Поздравляю! И пусть вас
Ждут веселье и успех!
Напомним, что у христиан восточного обряда начался Рождественский пост. 4 декабря разрешена вареная пища с постным маслом, разрешается рыба и вино, а о том, что можно есть в другие дни, читайте здесь.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?