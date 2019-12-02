Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019: открытки, душевные поздравления, смс

Общество и люди

4 декабря христиане восточного обряда отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить родных и друзей с праздником.

Как радовалась Анна

Торжественному дню,

Когда вела ко храму

Кровиночку свою,

Так мы своим всем сердцем

Марию воспоем,

И храму поклониться

Сегодня все пойдем.

Ее благословенье

Пусть всех нас осенит,

И дарит наслажденье,

И веру сохранит!



***

В День введения во храм

Богородицы Марии

От души желаю вам,

Чтоб вы веру сохранили.

Пусть святые небеса

Благодатью наполняют,

Вера в Господа Христа

Пусть нам в жизни помогает.

Богородице Святой

Мы молитву посвящаем,

На ее святую силу

Мы всем сердцем уповаем.



***

Двери небесные вмиг распахнулись,

Встретив дочь Анны и Иоакима,

Девочкой малой, грехами невинной,

В божий Храм смело Мария вступила.

О Богородица! Наше спасение!

Мы люди грешные — дай нам надежду!

Всем достижимо в душе покаяние,

Чтобы войти в Божье царство безгрешных!



***

Этот день всегда прекрасен,

Солнце, ветер или дождь;

Светел мир и духом ясен,

Каждый в храм сегодня вхож!

Богородица святая

В храм вошла таким же днем.

Это время вспоминая,

Дверь отворим в Божий дом.

Напомним, недавно начался Рождественский пост. О том, как питаться во время поста, читайте здесь.

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