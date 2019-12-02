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Общество и люди

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019: открытки, душевные поздравления, смс

5:50 4 декабря 2019 806
Введение
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

4 декабря христиане восточного обряда отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить родных и друзей с праздником.

Введение

Как радовалась Анна
Торжественному дню,
Когда вела ко храму
Кровиночку свою,
Так мы своим всем сердцем
Марию воспоем,
И храму поклониться
Сегодня все пойдем.
Ее благословенье
Пусть всех нас осенит,
И дарит наслажденье,
И веру сохранит!

Введение
***
В День введения во храм
Богородицы Марии
От души желаю вам,
Чтоб вы веру сохранили.

Пусть святые небеса
Благодатью наполняют,
Вера в Господа Христа
Пусть нам в жизни помогает.

Богородице Святой
Мы молитву посвящаем,
На ее святую силу
Мы всем сердцем уповаем.

Введение
***
Двери небесные вмиг распахнулись,
Встретив дочь Анны и Иоакима,
Девочкой малой, грехами невинной,
В божий Храм смело Мария вступила.

О Богородица! Наше спасение!
Мы люди грешные — дай нам надежду!
Всем достижимо в душе покаяние,
Чтобы войти в Божье царство безгрешных!

Введение
***
Этот день всегда прекрасен,
Солнце, ветер или дождь;
Светел мир и духом ясен,
Каждый в храм сегодня вхож!

Богородица святая
В храм вошла таким же днем.
Это время вспоминая,
Дверь отворим в Божий дом.

Введение

Напомним, недавно начался Рождественский пост. О том, как питаться во время поста, читайте здесь.

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