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Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019: открытки, душевные поздравления, смс
4 декабря христиане восточного обряда отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы.
«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить родных и друзей с праздником.
Как радовалась Анна
Торжественному дню,
Когда вела ко храму
Кровиночку свою,
Так мы своим всем сердцем
Марию воспоем,
И храму поклониться
Сегодня все пойдем.
Ее благословенье
Пусть всех нас осенит,
И дарит наслажденье,
И веру сохранит!
***
В День введения во храм
Богородицы Марии
От души желаю вам,
Чтоб вы веру сохранили.
Пусть святые небеса
Благодатью наполняют,
Вера в Господа Христа
Пусть нам в жизни помогает.
Богородице Святой
Мы молитву посвящаем,
На ее святую силу
Мы всем сердцем уповаем.
***
Двери небесные вмиг распахнулись,
Встретив дочь Анны и Иоакима,
Девочкой малой, грехами невинной,
В божий Храм смело Мария вступила.
О Богородица! Наше спасение!
Мы люди грешные — дай нам надежду!
Всем достижимо в душе покаяние,
Чтобы войти в Божье царство безгрешных!
***
Этот день всегда прекрасен,
Солнце, ветер или дождь;
Светел мир и духом ясен,
Каждый в храм сегодня вхож!
Богородица святая
В храм вошла таким же днем.
Это время вспоминая,
Дверь отворим в Божий дом.
Напомним, недавно начался Рождественский пост. О том, как питаться во время поста, читайте здесь.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».