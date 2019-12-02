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"Слуги народа" определились с заменой оскандалившемуся Яременко: что известно о Елизавете Ясько
Депутаты «Слуги народа» нашли замену скандально прославившемуся главе парламентского комитета по внешней политике Богдану Яременко. Было решено, что после интим-скандала Яременко уйдет с высокого поста, а его место займет молодая депутат Елизавета Ясько.
«Мы закончили внутренние праймериз на должность председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества… Консолидированным решением всей нашей команды новым председателем избрана Лиза Ясько», — рассказала замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.
Елизавете Ясько 30 лет. Ранее депутаты выбрали ее главой украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
До прихода в политику Ясько успела получить диплом политолога в Киевском национальном университете им. Шевченко, также училась в Москве в МГУ им. Ломоносова.
Елизавета Ясько известна как основательница инициативы «Yellow Blue Strategy», работала в консалтинговой компании CFC Consulting, Украинском кризисном медиа-центре, снимала документальные фильмы.
Напомним, известного дипломата Богдана Яременко предложили отстранить от руководства внешнеполитическим комитетом Рады, когда депутата поймали в сессионном зале парламента за перепиской на сайте знакомств.
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