Перерасчет пенсий: в ПФУ назвали категории пенсионеров, кому не повысят выплаты

Украина

Пенсионный фонд Украины с 1 декабря 2019 года, как и было заявлено ранее, проводит перерасчет пенсий в связи с изменением прожиточного минимума. Соответствующая норма предусмотрена статьей 7 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2019 год», говорится в сообщении на сайте фонда.

В результате проведенного перерасчета увеличились минимальные и максимальные размеры пенсионных выплат; надбавки за сверхнормативный стаж для неработающих пенсионеров; установлены до пенсии повышения и доплаты, предусмотренные законодательством, в частности, для лиц с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий, участников войны, членов погибших военнослужащих, жертв нацистских преследований, лиц с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС и других категорий граждан. Кроме того, выросли доплаты шахтерам, пенсии за особые заслуги перед Украиной и тому подобное.

Если говорить языком цифр, то с учетом нового размера прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц, утвержденного с 01.12.2019 на уровне 2027 грн, повышен размер надбавки Почетным донорам Украины, которая устанавливается в размере 10% этого минимума.

Кроме того, в документе заложен рост минимальной пенсии для нетрудоспособных граждан и максимальной пенсии. Также размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, увеличат с 1564 грн. до 1638 грн. А максимальная пенсия вырастет на 740 грн. и будет составлять 16 380 грн.

Еще один важный момент: из инфографики Пенсионного фонда следует, что повысятся и другие выплаты:

минимальная пенсия шахтеров — до +222 грн;

минимальные пенсии в случае потери кормильца из числа военнослужащих — +146 грн;

минимальные выплаты инвалидам войны и участникам боевых действий — от +122 до +210 грн;

минимальные выплаты инвалидам вследствие ликвидации аварии на ЧАЭС — от +166 до +210 грн;

повышение жертвам нацистских преследований — от +22 до +37 грн.

Перерасчет будет осуществлен в автоматическом режиме, поэтому пенсионерам нет необходимости обращаться в ПФУ.

В то же время, для отдельных категорий пенсионеров размер пенсионного обеспечения остался без изменений. Это касается лиц, в составе пенсионной выплаты которых отсутствуют составляющие, зависящие от величины прожиточного минимума, к которым относятся, в частности: основной размер пенсии; повышение к пенсиям детям войны; надбавки реабилитированным и членам их семей, которые принудительно переселены; ежемесячная дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС; надбавка на уход и тому подобное.

К таким категориям относятся также пенсионеры, в составе пенсионного обеспечения которых имеются временно установленные доплаты, превышающие сумму повышения пенсии в результате проведенного перерасчета. Не подлежит перерасчету доплата до минимального размера пенсии и надбавка за сверхнормативный стаж для работающих пенсионеров, так как согласно законодательству такой перерасчет производится только после увольнения с работы или прекращения предпринимательской деятельности.

Выплата пенсий в перечисленных размерах начнется с 4 декабря текущего года в соответствии с установленными графиками финансирования.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», среди всех получателей пенсий в Украине есть группы пенсионеров, кому перерасчет выплат производится каждый месяц.

*** Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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