Украина

Добавят до 40% от минималки: стало известно, кому в Украине должны каждый месяц пересчитывать пенсии

Среди всех получателей пенсий в Украине есть группы пенсионеров, кому перерасчет выплат производится каждый месяц.

Об этом рассказала начальник Мелитопольского отдела обслуживания граждан Главного управления пенсионного фонда Украины в Запорожской области Светлана Христова, пишет «РИА-Мелитополь».

Речь идет о гражданах, которые достигли 65-летнего возраста.

По ее словам, пенсия для этой категории граждан зависит от размера минимальной зарплаты, и размер их пенсии должен составлять не менее 40% от нее.

Так как сейчас в Украине минимальная зарплата составляет 4 173 грн, то, соответственно и пенсия у тех, кому исполнилось 65 лет, должна быть не меньше 1669,20 грн.

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Также пересмотр ждет инвалидов Второй мировой войны II и III группы, которые достигли 85-летнего возраста:

пенсионеры с инвалидность, вследствие Второй мировой войны II или III группы, достигшие 85-летнего возраста, приравниваются к инвалидам I группы. Соответственно, размер их минимальной пенсии пересчитывается до 10 647 грн.

Минимальная пенсия для всех остальных категорий граждан с 1 декабря составит 1638 грн.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в соответствии со статьей 7 Закона Украины № 2629-VIII от 23.11.2018 г. «О Государственном бюджете Украины на 2019 год», с 1 декабря возрастет прожиточный минимум на одного человека. Также с декабря увеличатся и другие виды прожиточного минимума.

**Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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