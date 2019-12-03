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Шоу-бизнес

«Дело серьезное»: известный российский певец заговорил о болезни Заворотнюк

9:30 3 декабря 2019 192
Анастасия Заворотнюк
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известный российский певец, солист группы «Дюна» Виктор Рыбин, который вместе с женой Натальей Сенчуковой побороли рак, заговорил о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.

Артист считает, что побороть рак кожи ему удалось благодаря правильно подобранному лечению и молитве, вере в выздоровление. Виктор и Наталья считают, что рак они получили в результате чрезмерного пребывания на солнце, они любили загорать и регулярно пользовались солярием. О своем диагнозе Виктор и Наталья заявили публично, чтобы предупредить об опасности.

Рыбин предполагает, что родные Заворотнюк не говорят о болезни, потому что ситуация гораздо сложнее.

«Там дело куда более серьезное и сложное. Если Настя не появляется на публике, то, видимо, дела обстоят очень тяжело. Нам всем надо всем молиться, чтобы произошло чудо. А родные правильно делают, что скрывают все подробности — это их личное дело. Мы сами не утаивали диагноз только потому, что хотели предупредить людей и попросить не повторять наших ошибок», — сказал Рыбин изданию Дни. Ру.

Напомним, родные Анастасии Заворотнюк не комментируют ее состояние. На официальной странице поддержки актрисы они просят молиться за Анастасию. Она проходит лечение в медицинском центре на Рублевке. Муж Петр Чернышев вернулся к работе и гастролирует с ледовым шоу.

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