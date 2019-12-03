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Где в Киеве до 6 декабря можно пройти бесплатное обследование (адреса медпунктов)
В Киеве до 6 декабря проводится медицинское тестирование. Во всех районах можно бесплатно провериться в рамках проекта «Врач в вашем доме». Также к людям, которые сами не могут добраться в медучреждение, приезжают мультидисциплинарные бригады.
Результаты экспресс-тестирования служат для выявления в начальной форме сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и пр. Чтобы попасть на диагностику, нужно узнать график работы пунктов в каждом районе: они, как правило, расположены в местах с высоким уровнем активности граждан и открыты обычно в первой половине дня. Специалисты при необходимости проконсультируют насчет дальнейших действий пациентов, дадут необходимые рекомендации. Одна из них — посетить семейного врача и с ним решить, как лучше укрепить здоровье.
На этой неделе экспресс-диагностика проходит по адресам (пункты, как правило, работают с 11:00 до 14:00):
Голосеевский район (
3−6 декабря — улица Васильковская, 27, корп. 1 (Центр активного долголетия граждан);
Дарницкий район
3 декабря — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Бориспольская, 34 (аптека № 56 КП «Фармация»);
4 декабря — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);
5 декабря — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);
6 декабря — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);
Деснянский район
3 декабря — проспект Маяковского, 47;
4 декабря —
5 декабря -- проспект Маяковского, 73;
Днепровский район
3 декабря — пр. Лобачевского, 2, амбулатория № 7, улицы Миропольская, 1, аптека № 77, Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109),
4 декабря -- пр. Лобачевского, 2, амбулатория № 7, улица Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П. Г. Тычины),
5 декабря — Русановская набережная, 24/51, аптека № 103, пр. Лобачевского, 2, амбулатория № 7, улица Миропольская, 13а, ЖЭО № 404;
6 декабря — улицы Сергиенко, 23, амбулатория № 1, Миропольская, 1 (аптека № 77);
Оболонский район
3 декабря — улица Рокоссовского, 4, аптека № 55 «Фармация»;
4 декабря — улица Тимошенко, 16, первый этаж, центр оказания админуслуг;
5 декабря — улица П. Панча, 7б (центр занятости);
6 декабря — улица Озерная, 18а (управление труда и соцзащиты),
Печерский район
3 декабря — улица Подвысоцкого, 4а;
4, 6 декабря — улицы Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты), Подвысоцкого, 4а;
5 декабря — улица Цитадельная, 5/9 (управление соцзащиты);
Подольский район
3 декабря — улицы Кирилловская, 107, амбулатория № 4, Мостицкая, 9, амбулатории №№ 6,7;
4 декабря — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);
5 декабря — улицы Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22, 4-й этаж, амбулатории №№ 3, 5;
6 декабря — улица Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;
Святошинский район
4, 6 декабря —
Соломенский район
3 декабря — проспекты Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты), В. Гавела, 83а (территориальный центр социального обслуживания);
4 декабря — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45, аптека № 36;
5 декабря — проспекты Л. Гузара, 3 (Медгородок), Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);
6 декабря — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);
Шевченковский район (прием
3 декабря — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;
4 декабря — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;
5 декабря — улица Б. Хмельницкого, 24, райадминистрация, ЦПМСП № 3;
6 декабря — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Минздрав сделал неутешительные прогнозы насчет гриппа. По мнению специалистов, заболеют миллионы людей по всей Украине. Также «ФАКТЫ» публиковали адреса медучреждений в Киеве, где делают прививку от гриппа.
Напомним, также, что в декабре можно бесплатно обследовать легкие на мобильном флюорографе.
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