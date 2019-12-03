Здоровье и медицина

Где в Киеве до 6 декабря можно пройти бесплатное обследование (адреса медпунктов)

В Киеве до 6 декабря проводится медицинское тестирование. Во всех районах можно бесплатно провериться в рамках проекта «Врач в вашем доме». Также к людям, которые сами не могут добраться в медучреждение, приезжают мультидисциплинарные бригады.

Результаты экспресс-тестирования служат для выявления в начальной форме сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и пр. Чтобы попасть на диагностику, нужно узнать график работы пунктов в каждом районе: они, как правило, расположены в местах с высоким уровнем активности граждан и открыты обычно в первой половине дня. Специалисты при необходимости проконсультируют насчет дальнейших действий пациентов, дадут необходимые рекомендации. Одна из них — посетить семейного врача и с ним решить, как лучше укрепить здоровье.

На этой неделе экспресс-диагностика проходит по адресам (пункты, как правило, работают с 11:00 до 14:00):

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

3−6 декабря — улица Васильковская, 27, корп. 1 (Центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

3 декабря — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Бориспольская, 34 (аптека № 56 КП «Фармация»);

4 декабря — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);

5 декабря — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

6 декабря — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);

Деснянский район

3 декабря — проспект Маяковского, 47;

4 декабря — 9:00—12:00 — улица Драйзера, 19, каб. 202, 11:00—14:00 — улица Шолом-Алейхема, 18;

5 декабря -- проспект Маяковского, 73;

Днепровский район

3 декабря — пр. Лобачевского, 2, амбулатория № 7, улицы Миропольская, 1, аптека № 77, Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), 10:00—13:00 — бульвар Перова, 15, аптека № 79;

4 декабря -- пр. Лобачевского, 2, амбулатория № 7, улица Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П. Г. Тычины), 14:00—16:00 — улица Пожарского, 8а, ЖЭО № 402;

5 декабря — Русановская набережная, 24/51, аптека № 103, пр. Лобачевского, 2, амбулатория № 7, улица Миропольская, 13а, ЖЭО № 404;

6 декабря — улицы Сергиенко, 23, амбулатория № 1, Миропольская, 1 (аптека № 77);

Оболонский район

3 декабря — улица Рокоссовского, 4, аптека № 55 «Фармация»;

4 декабря — улица Тимошенко, 16, первый этаж, центр оказания админуслуг;

5 декабря — улица П. Панча, 7б (центр занятости);

6 декабря — улица Озерная, 18а (управление труда и соцзащиты),

Печерский район

3 декабря — улица Подвысоцкого, 4а;

4, 6 декабря — улицы Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты), Подвысоцкого, 4а;

5 декабря — улица Цитадельная, 5/9 (управление соцзащиты);

Подольский район

3 декабря — улицы Кирилловская, 107, амбулатория № 4, Мостицкая, 9, амбулатории №№ 6,7;

4 декабря — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);

5 декабря — улицы Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22, 4-й этаж, амбулатории №№ 3, 5;

6 декабря — улица Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;

Святошинский район

4, 6 декабря — 9:00—12:00 — проспект Победы, 97, 11:00—14:00 — проспект Победы, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район

3 декабря — проспекты Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты), В. Гавела, 83а (территориальный центр социального обслуживания);

4 декабря — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45, аптека № 36;

5 декабря — проспекты Л. Гузара, 3 (Медгородок), Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);

6 декабря — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

3 декабря — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;

4 декабря — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;

5 декабря — улица Б. Хмельницкого, 24, райадминистрация, ЦПМСП № 3;

6 декабря — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Минздрав сделал неутешительные прогнозы насчет гриппа. По мнению специалистов, заболеют миллионы людей по всей Украине. Также «ФАКТЫ» публиковали адреса медучреждений в Киеве, где делают прививку от гриппа.

Напомним, также, что в декабре можно бесплатно обследовать легкие на мобильном флюорографе.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter