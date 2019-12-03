День Вооруженных сил Украины 2019: красивые открытки, поздравления, смс

Общество и люди

6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил. Это еще один праздник, когда можно поздравить наших защитников.

«ФАКТЫ» собрали самые красивые открытки и поздравления для украинских воинов.

Пускай Украина сильна будет вами,

От бед заслоните Отчизну щитами.

Защита, надежность и сила большая

Да верность стране в сердце просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,

А родина вас благодарностью греет,

Вернуться, куда б не пришлось вам пойти.

Опасность в дороге легко обойти.

Крепиться, с пути вам не сходить,

Рассветы Украины беречь и хранить,

Успеха вашего пускай не рвется нить.

***

В День Вооруженных сил Украины от всей души хочу пожелать крепких сил и несокрушимой веры, смелых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач.



***

Вітають тебе і тополька, й калина,

І синє озерце, й тендітний ручай

Зі святом — із Днем Збройних сил України,

Ти свято це, воїне, гідно стрічай!

Стрічай його гордо, сміливо і славно,

Стрічай за звичаєм дідів-козаків,

Хай служба іде і звитяжно, і вправно

І Бог береже хай вовіки віків!



***

Українська арміє,

Тебе сьогодні славимо,

Здоров’я й днів безхмарних

Захисникам бажаємо!

Больше поздравлений для тех, кто защищает Украину, читайте здесь.

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