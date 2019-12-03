23.73 / 23.96 26.22 / 26.57
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

День Вооруженных сил Украины 2019: красивые открытки, поздравления, смс

5:15 6 декабря 2019 60
День Вооруженных сил Украины
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил. Это еще один праздник, когда можно поздравить наших защитников.

«ФАКТЫ» собрали самые красивые открытки и поздравления для украинских воинов.

День Вооруженных сил Украины

Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая
Да верность стране в сердце просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина вас благодарностью греет,
Вернуться, куда б не пришлось вам пойти.
Опасность в дороге легко обойти.
Крепиться, с пути вам не сходить,
Рассветы Украины беречь и хранить,
Успеха вашего пускай не рвется нить.

День Вооруженных сил Украины

***
В День Вооруженных сил Украины от всей души хочу пожелать крепких сил и несокрушимой веры, смелых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач.

День Вооруженных сил Украины
***
Вітають тебе і тополька, й калина,
І синє озерце, й тендітний ручай
Зі святом — із Днем Збройних сил України,
Ти свято це, воїне, гідно стрічай!
Стрічай його гордо, сміливо і славно,
Стрічай за звичаєм дідів-козаків,
Хай служба іде і звитяжно, і вправно
І Бог береже хай вовіки віків!

День Вооруженных сил Украины
***
Українська арміє,
Тебе сьогодні славимо,
Здоров’я й днів безхмарних
Захисникам бажаємо!

День Вооруженных сил Украины

Больше поздравлений для тех, кто защищает Украину, читайте здесь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

ПенсияУкрпошта

Ходить за пенсией к банкомату не придется: в Кабмине приняли важное решение

Жанна Фриске с отцом

"Чтоб он сдох": отец Фриске резко ответил Шепелеву

гривни

Пенсии и социальные выплаты будут начислять по-новому: что важно знать

Мать и коляска&nbsp;— стоп-кадр с видео

Задушив ребенка, кот сбежал: стали известны подробности жуткого ЧП под Винницей

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер