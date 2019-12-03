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День Вооруженных сил Украины 2019: красивые открытки, поздравления, смс
6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил. Это еще один праздник, когда можно поздравить наших защитников.
«ФАКТЫ» собрали самые красивые открытки и поздравления для украинских воинов.
Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая
Да верность стране в сердце просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина вас благодарностью греет,
Вернуться, куда б не пришлось вам пойти.
Опасность в дороге легко обойти.
Крепиться, с пути вам не сходить,
Рассветы Украины беречь и хранить,
Успеха вашего пускай не рвется нить.
***
В День Вооруженных сил Украины от всей души хочу пожелать крепких сил и несокрушимой веры, смелых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач.
***
Вітають тебе і тополька, й калина,
І синє озерце, й тендітний ручай
Зі святом — із Днем Збройних сил України,
Ти свято це, воїне, гідно стрічай!
Стрічай його гордо, сміливо і славно,
Стрічай за звичаєм дідів-козаків,
Хай служба іде і звитяжно, і вправно
І Бог береже хай вовіки віків!
***
Українська арміє,
Тебе сьогодні славимо,
Здоров’я й днів безхмарних
Захисникам бажаємо!
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