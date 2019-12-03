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Украина

Отставка руководства "Нафтогаза": Милованов сделал громкое заявление

10:38 3 декабря 2019 318
Тимофей Милованов
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил о политическом решении правительства, касающимся смены руководства стратегических компаний, в том числе «Укрэнерго» и «Нафтогаза Украины», а также обновления их наблюдательных советов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что его коллегу по Кабмину не так поняли.

В эфире «Свободы слова» на ICTV Тимофей Милованов отметил, что в ближайших планах правительства смены руководства НАК «Нафтогаз Украины» нет. «Это или не правильно поняли, или исказили (слова Оржеля. — Ред.)», — отметил он и добавил, что также нет никакого процесса по обновлению наблюдательного совета компании.

В то же время сам руководитель НАК Андрей Коболев заявил, что с момента его назначения в «Нафтогаз Украины» он «привык к регулярному процессу «снимания» с должности. «Поэтому реагировать на подобные вещи просто не вижу смысла», — отметил он и добавил, что находится в важной командировке, где обсуждает стратегическое партнерство с серьезными игроками нефтегазового рынка. Последние, по словам Коболева, «в отличие от малоизвестных победителей непрозрачных конкурсов, проведенных предыдущим министром энергетики, хотят сотрудничать именно с «Нафтогазом».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алексей Оржель сделал резонансное заявление о том, что Украина может вернуться к прямым поставкам газа из России.

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