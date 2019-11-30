В Кабмине заявили о возможности прямых поставок газа из России

Украина

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, раскритиковавший ранее предложение РФ «газ в обмен на отказ от арбитража», сделал резонансное заявление о том, что Украина может вернуться к прямым поставкам газа из России. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет УНН.

По словам Оржеля, украинская сторона уже ведет переговоры с российской компанией «Газпром». Российская сторона при этом предлагает так называемые пакетные договоренности.

«Допускаю … Это очень просто в нашем разговоре с российской стороной, мы четыре года получаем цену на газ — это цена для Европы плюс транспортировка обратно. Мы говорим, что если мы с вами и можем договариваться о прямых поставках, то цена должна быть привязана к европейскому индикатору», — сказал министр.

По словам Оржеля, Украина пытается убедить «Газпром» в недопустимости выставления на газ «политической» цены.

«Мы должны действительно брать индикатор Европы. Это есть экономическая цена, которую мы учитываем и которая есть в Европе», — резюмировал министр.

Как известно, дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря.

Позиции Украины на этих переговорах значительно укрепились в последнее время, в связи с тем, что Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) вынес положительное для НАК «Нафтогаз Украины» решение по жалобе ПАО «Газпром» (Россия) на решение Стокгольмского арбитража. Данное решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

Помимо отклоненной жалобы «Газпрома» суд также постановил, чтобы российская компания компенсировала расходы НАК на судебный процесс в размере 1,022 млн евро и 1,65 млн грн, а также отклонил обращение «Газпрома» о секретности.

В сложившейся ситуации РФ старается найти способы выхода из тупика, которые позволили бы ей не платить Украине согласно решению Апелляционный суда, а также «оттянуть» время до запуска газопровода «Северный поток-2», когда ее позиции значительно усилятся.

Поэтому в «Газпроме» выступили с заявлениями о том, что «необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств». Кроме того, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20−25%.

В свою очередь, 5 ноября глава «Нафтогаза» Андрей Коболев отказался «понять и простить» 22 миллиарда долларов Газпрому.

18 ноября «Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

25 ноября «Нафтогаз» ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.

При этом в НАК Нафтогаз предполагают, что, скорее всего, Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, поэтому начали подготовку к этому. Так, 7 ноября Укртрансгаз модернизировал газоизмерительную станции (ГЗВ) «Гребеники» на границе с Молдовой, теперь станция готова к реверсной трансбалканской транспортировке газа в случае прекращения транзита с РФ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в четверг, 28 ноября, в Вене состоялась встреча между министрами энергетики Украины и РФ. На ней прошли переговоры по газу. По просьбе Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины на этой встрече присутствовали специалисты из «Нафтогаза» и будущего оператора украинской газотранспортной системы — компании ОГТСУ. С российской стороны были представители «Газпрома».

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