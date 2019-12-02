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Украина

Оржель анонсировал смену главы "Нафтогаза"

13:18 2 декабря 2019 142
Алексей Оржель
Инф. «ФАКТОВ»

В Кабинете министров Украины приняли «политическое решение» о смене руководства стратегических компаний, в том числе «Укрэнерго» и «Нафтогаза Украины», который недавно подал в Стокгольмский арбитраж «Заявление о защите и встречные исковые требования» к российскому «Газпрому».

Как передает «Интерфакс-Украина», об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. Также в правительстве хотят обновить наблюдательные советы этих компаний.

«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — заявил Оржель и добавил, что действующие руководители, если захотят, также смогут принять участие в конкурсах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявлял, что если контракт на транспортировку российского газа не будет подписан, Украина не будет «перекрывать вентиль» России. Энергоноситель, поступающий в Украину без контракта, будет закачиваться в подземные хранилища, а после документального оформления — направлен туда, куда владелец с соответствующими документами скажет его направить. По словам Юрия Витренко, это — официальная позиция компании, которая занимается транспортировкой газа в рамках договора по транзиту. «Правительство не занимается операционными вопросами, правительство занимается формированием политики. Оно разрабатывает законопроекты, парламент их утверждает, и далее в соответствии с утвержденными законами должен действовать оператор газотранспортной системы (ГТС)», — сказал он и добавил, что президент не вмешивается в операционную деятельность компании, и такие вопросы с ним не согласовываются.

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