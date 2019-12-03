Снегопады уйдут: синоптик рассказала о погоде 4 декабря

Общество и люди

Снегопады, которые обрушились на Украину, в среду, 4 декабря, уйдут за пределы Украины — на смену им в страну придет антициклон Sarena.

«Мы знаем, что когда антициклон, то о каких-то существенных осадках речь не идет. Поэтому в среду в большинстве областей Украины осадки маловероятны, лишь во второй половине дня и вечером мокрый снег возможен на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях. Это вялый атмосферный фронт из Польши коснется северной части Украины», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Ветер ожидается западный — умеренный и порывистый. Температура воздуха ближайшей ночью 0−5 градусов мороза, днем 4 декабря в Украине от 3 мороза до 2 тепла. На дорогах — скользко, особенно утром и вечером.

В Киеве в среду будет прохладно: ночью -2−4 градуса, днем — около нуля. В течение дня существенные осадки не ожидаются, вечером существует вероятность возможность небольшого мокрого снега.

Наталья Диденко прогнозирует, что в течение недели температура воздуха в Украине повысится, осадков не будет.

«Главная задача ближайших дней — держать равновесие на подмерзшей земли нескользкой обувью, не забывать включать фары, водителям и пешеходам — найти золотую середину в отношениях, то есть, следовать правилам. Нужно запастись одноразовыми носовыми платками, чтобы сразу их предлагать откровенно чихающим соседям по транспорту или в магазинах», — предупреждает синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ноябрь 2019 года в Киеве побил шесть температурных рекордов, а среднемесячная температура составила + 4,6 ° С, что выше климатической нормы на 2,5 ° С.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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