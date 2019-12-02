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В ноябре Киев побил шесть температурных рекордов
В Киеве в ноябрь 2019 года среднемесячная температура составила + 4,6 ° С, что выше климатической нормы на 2,5 ° С. Ранее синоптики прогнозировали, что 2−3 декабря ожидаются снегопады, на юге снег может переходить в дождь.
Как утверждают специалисты метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, с декабря прошлого года по нынешний ноября все месяцы оказались теплее климатической нормы.
«Холоднее всего было 22 ноября, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 9,7 ° С, а теплее — 6 ноября, когда максимальная температура поднялась после полудня до +19,4 градусов, что стало рекордным значением для этого дня. Всего в ноябре было 5 температурных рекордов», — утверждают метеорологи.
Также сообщается, что температурный режим последнего осеннего месяца в столице был достаточно контрастным: первая декада оказалась теплее климатической нормы почти на 6 градусов, вторая — на 5 градусов, а уже с третьей декады началось резкое снижение до зимних температур.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в патрульной полиции предупредили водителей об ухудшении погоды — снеге и гололеде, а также напомнили правила поведения на дорогах в условиях непогоды.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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