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Украина

Зеленский присвоил батальону ВСУ имя погибшего на Донбассе Героя Украины Тараса Сенюка

12:18 3 декабря 2019 31
Тарас Сенюк
Инф. «ФАКТОВ»

13-му отдельному десантно-штурмовому батальону 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ присвоено имя Героя Украины полковника Тараса Сенюка, погибшего летом 2014 года под Славянском.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Теперь этот батальон официально называется «13-м отдельным десантно-штурмовым батальоном имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка 95-й отдельной десантно -штурмовой бригады десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины».

Полковник Сенюк погиб 3 июня 2014 года во время выполнения боевой задачи по уничтожению укрепленного опорного пункта террористов в Семеновке, на окраине города Славянска. Комбат в бою управлял действиями тактической группы. Он погиб от пули снайпера.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре 2014 года «Укрпочта» совместно с Министерством обороны Украины и Национальной гвардией Украины начала выпуск серии художественных маркированных конвертов под названием «Героям Слава!» На первых четырех конвертах были изображены погибшие на Донбассе украинские военнослужащие — Герои Украины: генерал-майор Сергей Кульчицкий, полковник Тарас Сенюк, подполковник Константин Могилко и старший лейтенант Евгений Зеленский.

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