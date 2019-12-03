Рада дала добро на перезапуск ГБР

Украина

Во вторник, 3 декабря, народные депутаты Украины проголосовали в целом за законопроект, касающийся перезапуска Государственного бюро расследований.

В частности, парламентарии поддержали положение, в соответствии с которым в ГБР без обязательного конкурса могут перевестись прокуроры, работавшие по делам Майдана. Правда, при соблюдении нескольких условий.

За документ в целом проголосовало 250 народных депутатов, 9 были против, 113 — воздержались.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», поправку в закон о ГБР, позволяющую разблокировать расследования «дел Майдана», получила одобрение Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.



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