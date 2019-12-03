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Общество и люди

День ангела Екатерины: красивые открытки, поздравления и смс

5:19 7 декабря 2019 96
День Екатерины
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

7 декабря свой День ангела отмечают Екатерины. Именно в этот день церковь вспоминает святую великомученицу Екатерину.

«ФАКТЫ» собрали красивые открытки и поздравления для именинниц.

День Екатерины
С именинами, Катюша,
С Днем святой Екатерины!
Пусть любовь согреет душу,
Скуку прочь гони, рутину.

Я желаю добрых мыслей,
Искренних улыбок, счастья,
Красоты и в жизни смысла,
Дружеского в ней участия.

День Екатерины
***
Как угадали с именем твоим
Когда-то при крещении!
Поздравить Катеньку хотим
И пожелать везения.

Подобна ты своей святой —
Чиста, умна и ласкова.
Всех удивляешь красотой,
Души чудесной красками.

Пусть жизнь твоя будет полна
Друзьями, чудом, радостью.
Любви тебе — пьяней вина
И слаще всякой сладости.

День Екатерины
***
День святой Екатерины —
Праздник света и добра.
Радостные именины,
Белоснежная пора.

Зимней сказки настроение.
Чуда ждем мы все сейчас.
Праздник мира, просветления,
Тихой радости для нас.

И молитвою старинной
Просим мы святую вновь.
Пусть хранит Екатерина
Душу, веру и любовь.

День Екатерины
***
С Днем святой Екатерины!
Пусть укроет под щитом
От обид, разочарований,
И укутает теплом!

Сил премного и терпенья,
Милосердия в душе,
И купаться в ласке только,
Проживать в одном добре!

День Екатерины

***
С Днем святой Екатерины!
Всех она хранит незримо.
Пусть подарит вам здоровье,
Окружит своей любовью.
Голову пред ней склоните
И о счастье попросите.

День Екатерины

Напомним, что 11 декабря именины у Анны. Поздравления для именинниц смотрите здесь.

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