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День ангела Екатерины: красивые открытки, поздравления и смс
7 декабря свой День ангела отмечают Екатерины. Именно в этот день церковь вспоминает святую великомученицу Екатерину.
«ФАКТЫ» собрали красивые открытки и поздравления для именинниц.
С именинами, Катюша,
С Днем святой Екатерины!
Пусть любовь согреет душу,
Скуку прочь гони, рутину.
Я желаю добрых мыслей,
Искренних улыбок, счастья,
Красоты и в жизни смысла,
Дружеского в ней участия.
***
Как угадали с именем твоим
Когда-то при крещении!
Поздравить Катеньку хотим
И пожелать везения.
Подобна ты своей святой —
Чиста, умна и ласкова.
Всех удивляешь красотой,
Души чудесной красками.
Пусть жизнь твоя будет полна
Друзьями, чудом, радостью.
Любви тебе — пьяней вина
И слаще всякой сладости.
***
День святой Екатерины —
Праздник света и добра.
Радостные именины,
Белоснежная пора.
Зимней сказки настроение.
Чуда ждем мы все сейчас.
Праздник мира, просветления,
Тихой радости для нас.
И молитвою старинной
Просим мы святую вновь.
Пусть хранит Екатерина
Душу, веру и любовь.
***
С Днем святой Екатерины!
Пусть укроет под щитом
От обид, разочарований,
И укутает теплом!
Сил премного и терпенья,
Милосердия в душе,
И купаться в ласке только,
Проживать в одном добре!
***
С Днем святой Екатерины!
Всех она хранит незримо.
Пусть подарит вам здоровье,
Окружит своей любовью.
Голову пред ней склоните
И о счастье попросите.
Напомним, что 11 декабря именины у Анны. Поздравления для именинниц смотрите здесь.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!