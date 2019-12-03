Общество и люди

День ангела Екатерины: красивые открытки, поздравления и смс

7 декабря свой День ангела отмечают Екатерины. Именно в этот день церковь вспоминает святую великомученицу Екатерину.

«ФАКТЫ» собрали красивые открытки и поздравления для именинниц.



С именинами, Катюша,

С Днем святой Екатерины!

Пусть любовь согреет душу,

Скуку прочь гони, рутину.

Я желаю добрых мыслей,

Искренних улыбок, счастья,

Красоты и в жизни смысла,

Дружеского в ней участия.



***

Как угадали с именем твоим

Когда-то при крещении!

Поздравить Катеньку хотим

И пожелать везения.

Подобна ты своей святой —

Чиста, умна и ласкова.

Всех удивляешь красотой,

Души чудесной красками.

Пусть жизнь твоя будет полна

Друзьями, чудом, радостью.

Любви тебе — пьяней вина

И слаще всякой сладости.



***

День святой Екатерины —

Праздник света и добра.

Радостные именины,

Белоснежная пора.

Зимней сказки настроение.

Чуда ждем мы все сейчас.

Праздник мира, просветления,

Тихой радости для нас.

И молитвою старинной

Просим мы святую вновь.

Пусть хранит Екатерина

Душу, веру и любовь.



***

С Днем святой Екатерины!

Пусть укроет под щитом

От обид, разочарований,

И укутает теплом!

Сил премного и терпенья,

Милосердия в душе,

И купаться в ласке только,

Проживать в одном добре!

***

С Днем святой Екатерины!

Всех она хранит незримо.

Пусть подарит вам здоровье,

Окружит своей любовью.

Голову пред ней склоните

И о счастье попросите.

Напомним, что 11 декабря именины у Анны. Поздравления для именинниц смотрите здесь.

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