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Россия объявила в розыск экс-нардепа Рады Игоря Мосийчука
В России объявили в розыск народного депутата Украины восьмого созыва Игоря Мосийчука, который проходит по делу о «нападении на посольство в Киеве» — в марте 2016 года под зданием российской дипмиссии проходила акция в поддержку бывшей в то время узницей Кремля Надежды Савченко. Здание посольства тогда забросали яйцами.
В Следкоме РФ заявили, что действия Игоря Мосийчука были «преступны», и что он вместе с другими лицами «грубо нарушил нормальный порядок работы» посольства и нанес имуществу дипередставительства «значительный материальный ущерб».
Также сообщается, что в деле фигурируют и другие украинцы, в частности, бывшие народные депутаты Владимир Парасюк и Андрей Лозовой, а Николай Рудьковский «уже предстал перед судом».
Кстати, в своем Telegram-канале Мосийчук написал, что он ни на кого не нападал, а лишь принимал участие в акции:"Если бы я организовывал нападение, тот вряд ли бы там камень на камне остался".
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале ноября 2019 года Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело против бывшего народного депутата Украины, экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского, обвиняемого в нападении на российское посольство. Его задержали в Москве осенью 2018 года.
Фото со странички Игоря Мосийчука в Facebook.
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