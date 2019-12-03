Россия объявила в розыск экс-нардепа Рады Игоря Мосийчука

Украина

В России объявили в розыск народного депутата Украины восьмого созыва Игоря Мосийчука, который проходит по делу о «нападении на посольство в Киеве» — в марте 2016 года под зданием российской дипмиссии проходила акция в поддержку бывшей в то время узницей Кремля Надежды Савченко. Здание посольства тогда забросали яйцами.

В Следкоме РФ заявили, что действия Игоря Мосийчука были «преступны», и что он вместе с другими лицами «грубо нарушил нормальный порядок работы» посольства и нанес имуществу дипередставительства «значительный материальный ущерб».

Также сообщается, что в деле фигурируют и другие украинцы, в частности, бывшие народные депутаты Владимир Парасюк и Андрей Лозовой, а Николай Рудьковский «уже предстал перед судом».

Кстати, в своем Telegram-канале Мосийчук написал, что он ни на кого не нападал, а лишь принимал участие в акции:"Если бы я организовывал нападение, тот вряд ли бы там камень на камне остался".

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале ноября 2019 года Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело против бывшего народного депутата Украины, экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского, обвиняемого в нападении на российское посольство. Его задержали в Москве осенью 2018 года.

Фото со странички Игоря Мосийчука в Facebook.

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