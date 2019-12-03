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День святого Николая 2019: яркие открытки и душевные поздравления
В четверг, 19 декабря, отмечается день памяти святого Николая Чудотворца. В этот день молятся, делают подарки детям и взрослым.
А «ФАКТЫ» собрали самые красивые открытки и поздравления, которые сделают праздник еще более радостным.
Николай к нам всем придет,
Всем подарки принесет.
Взрослым — по монетке,
Детям — по конфетке.
Он добро творит для всех,
Чтобы слышать звонкий смех.
Ты с него пример бери,
Радость, счастье всем дари!
***
Еле слышно, чуть дыша,
Снег за окнами кружится,
И чудесный Николай
В каждый дом скорее мчится.
Он несет всем доброту,
От тревоги укрывает,
И заветные мечты
Он исполнить помогает.
Счастья мы желаем вам,
Искренних друзей, и мира,
И здоровья для семьи,
Чтобы счастливы вы были!
***
С Днем святого Николая поздравляю от души
И желаю, чтоб здоровы были ваши малыши.
Чтоб добром и благодатью наполнялся ваш очаг,
И почаще проводили вечера вы при свечах,
Чтобы спорилась работа, удавалась на «ура».
Пусть приятные заботы дарит зимняя пора!
***
Коль пришел к нам святой Николай,
Ему двери скорей открывай!
Принесет он сегодня тебе
Лишь удачу и счастье в судьбе,
И согреет пусть душу теплом,
И наполнит уютом твой дом,
От всех бед и невзгод защитит
И мечты твои в быль воплотит!
Напомним, что 6 декабря отмечали День святого Николая по григорианскому календарю.
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