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Общество и люди

День святого Николая 2019: яркие открытки и душевные поздравления

4:57 19 декабря 2019 119
День святого Николая
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В четверг, 19 декабря, отмечается день памяти святого Николая Чудотворца. В этот день молятся, делают подарки детям и взрослым.

А «ФАКТЫ» собрали самые красивые открытки и поздравления, которые сделают праздник еще более радостным.

День святого Николая

Николай к нам всем придет,
Всем подарки принесет.
Взрослым — по монетке,
Детям — по конфетке.

Он добро творит для всех,
Чтобы слышать звонкий смех.
Ты с него пример бери,
Радость, счастье всем дари!

День святого Николая
***
Еле слышно, чуть дыша,
Снег за окнами кружится,
И чудесный Николай
В каждый дом скорее мчится.

Он несет всем доброту,
От тревоги укрывает,
И заветные мечты
Он исполнить помогает.

Счастья мы желаем вам,
Искренних друзей, и мира,
И здоровья для семьи,
Чтобы счастливы вы были!

День святого Николая
***
С Днем святого Николая поздравляю от души
И желаю, чтоб здоровы были ваши малыши.
Чтоб добром и благодатью наполнялся ваш очаг,
И почаще проводили вечера вы при свечах,
Чтобы спорилась работа, удавалась на «ура».
Пусть приятные заботы дарит зимняя пора!

День святого Николая
***
Коль пришел к нам святой Николай,
Ему двери скорей открывай!
Принесет он сегодня тебе
Лишь удачу и счастье в судьбе,
И согреет пусть душу теплом,
И наполнит уютом твой дом,
От всех бед и невзгод защитит
И мечты твои в быль воплотит!

День святого Николая

Напомним, что 6 декабря отмечали День святого Николая по григорианскому календарю.

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