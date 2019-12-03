День святого Николая 2019: яркие открытки и душевные поздравления

Общество и люди

В четверг, 19 декабря, отмечается день памяти святого Николая Чудотворца. В этот день молятся, делают подарки детям и взрослым.

А «ФАКТЫ» собрали самые красивые открытки и поздравления, которые сделают праздник еще более радостным.

Николай к нам всем придет,

Всем подарки принесет.

Взрослым — по монетке,

Детям — по конфетке.

Он добро творит для всех,

Чтобы слышать звонкий смех.

Ты с него пример бери,

Радость, счастье всем дари!



***

Еле слышно, чуть дыша,

Снег за окнами кружится,

И чудесный Николай

В каждый дом скорее мчится.

Он несет всем доброту,

От тревоги укрывает,

И заветные мечты

Он исполнить помогает.

Счастья мы желаем вам,

Искренних друзей, и мира,

И здоровья для семьи,

Чтобы счастливы вы были!



***

С Днем святого Николая поздравляю от души

И желаю, чтоб здоровы были ваши малыши.

Чтоб добром и благодатью наполнялся ваш очаг,

И почаще проводили вечера вы при свечах,

Чтобы спорилась работа, удавалась на «ура».

Пусть приятные заботы дарит зимняя пора!



***

Коль пришел к нам святой Николай,

Ему двери скорей открывай!

Принесет он сегодня тебе

Лишь удачу и счастье в судьбе,

И согреет пусть душу теплом,

И наполнит уютом твой дом,

От всех бед и невзгод защитит

И мечты твои в быль воплотит!

Напомним, что 6 декабря отмечали День святого Николая по григорианскому календарю.

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