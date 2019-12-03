23.82 / 24.03 26.24 / 26.60
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Зеленский рассказал, как украинцев-эмигрантов будут возвращать на родину

16:57 3 декабря 2019 100
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский, который накануне резко высказался по поводу акций с критикой его политики, анонсировал запуск новой программы для украинцев, работающих за границей, а также для тех, кто уже решил покинуть территорию нашей страны в поисках новых возможностей.

По словам Зеленского, на первом этапе программа, получившая название «Возвращайся и оставайся», предусматривает предоставние бизнесу льготных кредитов под минимальные проценты.

Так, предприятия с 2 наемными работниками, могут рассчитывать на получение кредита под 5% годовых; с выручкой до 25 млн гривен в год — под 7% годовых; с выручкой от 25 млн до 50 млн гривен — до 9% годовых.

По словам президента, деньги можно будет получить в т. ч. на открытие кафе, барбер-шопа и т. д.

«У нас еще много новых идей», — сообщил глава государства, пообещав, что конкретные разъяснения о доступе к кредитным ресурсам появятся в ближайшее время.

Напомним, ранее Владимир Зеленский пообещал физлицам-предпринимателям двухлетний мораторий на проверки. Заявление прозвучало после начала протестов ФОПов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Шайло-Джон и Анджелина

Наконец-то "сменила пол": дочь Джоли и Питта Шайло официально стала Джоном

Вера Брежнева

Меладзе вручил Брежневой чемодан: названа причина

Пенсия 03.12

Перерасчет пенсий: в ПФУ назвали категории пенсионеров, кому не повысят выплаты

Анастасия Заворотнюк

«Дело серьезное»: известный российский певец заговорил о болезни Заворотнюк

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер