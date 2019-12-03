Политика

Зеленский рассказал, как украинцев-эмигрантов будут возвращать на родину

Президент Владимир Зеленский, который накануне резко высказался по поводу акций с критикой его политики, анонсировал запуск новой программы для украинцев, работающих за границей, а также для тех, кто уже решил покинуть территорию нашей страны в поисках новых возможностей.

По словам Зеленского, на первом этапе программа, получившая название «Возвращайся и оставайся», предусматривает предоставние бизнесу льготных кредитов под минимальные проценты.

Так, предприятия с 2 наемными работниками, могут рассчитывать на получение кредита под 5% годовых; с выручкой до 25 млн гривен в год — под 7% годовых; с выручкой от 25 млн до 50 млн гривен — до 9% годовых.

По словам президента, деньги можно будет получить в т. ч. на открытие кафе, барбер-шопа и т. д.

«У нас еще много новых идей», — сообщил глава государства, пообещав, что конкретные разъяснения о доступе к кредитным ресурсам появятся в ближайшее время.

Напомним, ранее Владимир Зеленский пообещал физлицам-предпринимателям двухлетний мораторий на проверки. Заявление прозвучало после начала протестов ФОПов.



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