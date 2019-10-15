24.61 / 24.95 27.00 / 27.48
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский пообещал предпринимателям двухлетний мораторий на проверку ФОПов

20:35 15 октября 2019 254
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

В Офисе президента отреагировали на акции протеста предпринимателей, недовольных ужесточением условий для бизнеса. Владимир Зеленский пообещал физлицам-предпринимателям двухлетний мораторий на проверки.

Мораторий будет касаться не всех бизнесменов. «Рисковые» категории все равно будут подвергаться проверкам. В частности, к рисковым отнесен ювелирный бизнес.

Что касается другого камня преткновения — обязательных кассовых аппаратов и электронных чеков, то было решено, что Государственная налоговая служба с нового года разрешит в тестовом режиме бесплатно испытать приложение по выдаче чеков с помощью смартфона. Обязательные электронные чеки для физлиц-предпринимателей будут введены только с 2021 года.

Также была выдвинута идея о смягчении ответственности за неправильное ведение отчетов в течение первого года действия нового закона.

Напомним, в Верховной Раде были приняты два важных закона — о регистраторах расчетных операций и о детенизации в сфере торговли и услуг. Законами предлагается ввести обязательное использование кассовых аппаратов для малого бизнеса. При этом будет разрешено заменять кассовые аппараты электронными чеками со смартфона.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Конфуз с кречетом

Путин оконфузился с подарком: привезенный им для саудовского короля кречет загадил дворец во время вручения

Червь-кивсяк

Грызут даже бетон: Кирилловку атаковали полчища черных червей (видео)

Венера в Скорпионе

Венера вошла в знак Скорпиона: что это означает и чем опасно

Заворотнюк

Семья Заворотнюк впервые рассказала о ее болезни

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер