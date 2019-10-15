Зеленский пообещал предпринимателям двухлетний мораторий на проверку ФОПов

Украина

В Офисе президента отреагировали на акции протеста предпринимателей, недовольных ужесточением условий для бизнеса. Владимир Зеленский пообещал физлицам-предпринимателям двухлетний мораторий на проверки.

Мораторий будет касаться не всех бизнесменов. «Рисковые» категории все равно будут подвергаться проверкам. В частности, к рисковым отнесен ювелирный бизнес.

Что касается другого камня преткновения — обязательных кассовых аппаратов и электронных чеков, то было решено, что Государственная налоговая служба с нового года разрешит в тестовом режиме бесплатно испытать приложение по выдаче чеков с помощью смартфона. Обязательные электронные чеки для физлиц-предпринимателей будут введены только с 2021 года.

Также была выдвинута идея о смягчении ответственности за неправильное ведение отчетов в течение первого года действия нового закона.

Напомним, в Верховной Раде были приняты два важных закона — о регистраторах расчетных операций и о детенизации в сфере торговли и услуг. Законами предлагается ввести обязательное использование кассовых аппаратов для малого бизнеса. При этом будет разрешено заменять кассовые аппараты электронными чеками со смартфона.

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