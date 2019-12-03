23.82 / 24.03 26.24 / 26.60
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине могут снизить налог на доходы физлиц: что задумали в Минфине

18:46 3 декабря 2019 108
Оксана Маркарова
Инф. «ФАКТОВ»

Министр финансов Оксана Маркарова считает, что перевыполнение государственного бюджета в 2020 году может служить предпосылкой для снижения налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Ранее Маркарова сообщала о предстоящем в апреле перерасчете пенсий. О новой инициативе главы Минфина сообщает Интерфакс-Украина.

«Надеюсь, в 2020 году бюджет будет перевыполнен, что создаст предпосылки для снижения НДФЛ», — заявила Маркарова.

Она считает, что именно НДФЛ необходимо снижать в первую очередь — это послужит драйвером экономического роста. Оживить бизнес-активность, по мнению Маркаровой, поможет снижение ставки до 15%.

Сейчас в Украине действует единая базовая ставка НДФЛ в размере 18%.

Ранее сообщалось, что в Госбюджете на 2020 год уменьшена сумма на обслуживание долга. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что через год-два долг вообще перестанет быть проблемой Украины.

Фото: Liga. НЕТ

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Шайло-Джон и Анджелина

Наконец-то "сменила пол": дочь Джоли и Питта Шайло официально стала Джоном

Пенсия 03.12

Перерасчет пенсий: в ПФУ назвали категории пенсионеров, кому не повысят выплаты

Вера Брежнева

Меладзе вручил Брежневой чемодан: названа причина

Анастасия Заворотнюк

«Дело серьезное»: известный российский певец заговорил о болезни Заворотнюк

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер