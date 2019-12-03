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В Украине могут снизить налог на доходы физлиц: что задумали в Минфине
Министр финансов Оксана Маркарова считает, что перевыполнение государственного бюджета в 2020 году может служить предпосылкой для снижения налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Ранее Маркарова сообщала о предстоящем в апреле перерасчете пенсий. О новой инициативе главы Минфина сообщает Интерфакс-Украина.
«Надеюсь, в 2020 году бюджет будет перевыполнен, что создаст предпосылки для снижения НДФЛ», — заявила Маркарова.
Она считает, что именно НДФЛ необходимо снижать в первую очередь — это послужит драйвером экономического роста. Оживить бизнес-активность, по мнению Маркаровой, поможет снижение ставки до 15%.
Сейчас в Украине действует единая базовая ставка НДФЛ в размере 18%.
Ранее сообщалось, что в Госбюджете на 2020 год уменьшена сумма на обслуживание долга. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что через год-два долг вообще перестанет быть проблемой Украины.
Фото: Liga. НЕТ
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