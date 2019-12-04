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"Инвестиция в мир": Рада приняла важное заявление по членству Украины в НАТО
Во вторник, 3 декабря, народный избранники обсудили пути дальнейшего сближения нашей страны с Североатлантическим альянсом, несмотря на его нерешительность в противостоянии российской агрессии.
В частности, парламент принял постановление «О заявлении Верховной Рады Украины «О первоочередных шагах по обеспечению евроатлантической интеграции Украины — обретении полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора».
Заявление поддержали 284 народных депутата, пишет Укринформ.
В заявлении отмечается, что на сегодня Украина фактически является восточной границей Североатлантического альянса, и своей самоотверженностью в противостоянии российской агрессии делает значительный вклад в обеспечение мира и безопасности во всем трансатлантическом пространстве.
«Безальтернативность вступления Украины в Организацию Североатлантического договора установлена в Конституции Украины, также широко поддерживается гражданами Украины, и это должно получить достойный ответ на уровне долгожданных решений Альянса о новом этапе сближения между Украиной и НАТО. Будущее безопасности трансатлантического пространства сейчас решается в Украине, и предоставление нашему государству Плана действий относительно членства — это наиболее эффективная и выверенная инвестиция в мир и безопасность нашего общего будущего», — отмечается в документе.
В нем подчеркивается, что перспективная интеграция Украины в Североатлантический альянс будет гарантировать независимость, безопасность и суверенитет Украины, развитие ее как демократического правового государства, благополучие и процветание граждан Украины.
«Такое решение соответствует интересам граждан Украины и станет еще одним шагом к построению эффективной системы международной безопасности»,— говорится в заявлении ВР.
В связи с этим парламент призвал Президента Украины обеспечить подготовку и представление в декабре 2019 года Североатлантическому совету НАТО и Генеральному секретарю НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий относительно членства в НАТО.
Парламент уполномочила Председателя Верховной Рады на подписание документов, совместно с Президентом Украины и Премьер-министром Украины, необходимых для подтверждения намерения Украины получить План действий относительно членства в НАТО, а также обратиться к парламентам стран-членов НАТО с призывом способствовать получению Украиной ПДЧ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во вторник, 3 декабря, в Лондоне стартовал двухдневный саммит НАТО, приуроченный к 70-летию этого военно-политического блока.
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