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Шоу-бизнес

Тилль Линдеманн и Светлана Лобода подрались до крови (видео)

23:46 23 ноября 2019 71
Лобода
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Немецко-шведский дуэт Lindemann презентовал клип, в котором снялась и этим хвасталась украинская певица Светлана Лобода.

Клип появился на канале группы 23 ноября. Комментарии музыканты выключили.

В клипе, кроме Тилля Линденманна, лидера Pain Петера Тэгтгрена и Светланы Лободы снялся актер Петер Стормаре.

Лобода в клипе снялась в роли красотки, которая работает на заводе. Она совершает проступок, попадает в кабинет начальника (Тилля Линденманна), который пытается ее изнасиловать. Но во время борьбы Лобода разбивает Линденманну голову пепельницей в кровь.

Чем закончилась эта кровавая история о любви, смотрите на видео.

Напомним, что, по слухам, Линдеманн — отец годовалой дочери Лободы. Сама певица не отрицает, но и не подтверждает эту информацию. Она подчеркивает, что контракт не позволяет ей рассказывать об отношениях с Тиллем, а также о том, кто отец ее ребенка.

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