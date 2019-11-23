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Тилль Линдеманн и Светлана Лобода подрались до крови (видео)
Немецко-шведский дуэт Lindemann презентовал клип, в котором снялась и этим хвасталась украинская певица Светлана Лобода.
Клип появился на канале группы 23 ноября. Комментарии музыканты выключили.
В клипе, кроме Тилля Линденманна, лидера Pain Петера Тэгтгрена и Светланы Лободы снялся актер Петер Стормаре.
Лобода в клипе снялась в роли красотки, которая работает на заводе. Она совершает проступок, попадает в кабинет начальника (Тилля Линденманна), который пытается ее изнасиловать. Но во время борьбы Лобода разбивает Линденманну голову пепельницей в кровь.
Чем закончилась эта кровавая история о любви, смотрите на видео.
Напомним, что, по слухам, Линдеманн — отец годовалой дочери Лободы. Сама певица не отрицает, но и не подтверждает эту информацию. Она подчеркивает, что контракт не позволяет ей рассказывать об отношениях с Тиллем, а также о том, кто отец ее ребенка.
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