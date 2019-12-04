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Украина

Предъявлял претензии на Крым еще в начале века: Зеркаль рассказала важные детали о взглядах Путина

4:58 4 декабря 2019 26
Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Подавшая недавно в отставку с должности заместителя министра Елена Зеркаль уверена, что со стороны руководства Украины было бы наивным полагать, что хозяин Кремля намерен наладить отношения с нашей страной.

Об этом она сказала в интервью изданию НВ.

В частности, Зеркаль напомнила, что во время встречи с Виктором Ющенко еще в 2000 году Путин заявил, что считает исторической несправедливостью то, что Крым — часть Украины. То есть, еще во времена «дружественных» отношений руководитель РФ втайне вынашивал некие планы против Украины.

Поэтому на встречу в Париж Владир Путин прилетит с единственной целью — снять санкции с России.

Ради этого он, скорее всего, «продолжит игру» российского руководства, тем более, что в этой стране разрабатывают массу вариантов развития событий.

«Я уверена, что количество сценариев на столе у Путина в разы превышает наши ожидания», — подчеркнула дипломат.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Елена Зеркаль заявила, что президент Зеленский хочет мира с Россией, однако Владимир Путин имеет отличные от него представления о мире, и не станет даже говорить о возможности возвращения Крыма Украине. По ее мнению, на встрече в «Нормандском формате» Зеленский будет публично демонстрировать свое стремление к миру, т. е к прекращению огня. Также он заявит о необходимости возвращения в Украину всех незаконно удерживаемых в России и фейковых «ЛДНР» гражданах Украины.

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