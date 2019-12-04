Генерал рассказал, какие требования по Донбассу Путин выдвинет Зеленскому в Париже

Украина

Во время встречи в «нормандской четверки» в Париже, которая назначена на 9 декабря, президент России Владимир Путин может выдвинуть украинскому президенту Владимиру Зеленскому новые условия — дальнейшее разведение войск и принятие закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе.

Об этом в интервью «Обозревателю» заявил экс- замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко. По его словам, в этих вопросах есть «много подводных течений».

«Россияне всегда начинают с максимума — сделать территорию, через которую можно бы было влиять военно-политически на положение в Украине и на ее перспективы. Потом идут какие-то серединные решения. Например, в чем-то восстановить „Новороссию“, или выйти на другие рамки», — отметил он.

Не исключив достижение компромиссных решений, генерал добавил, что задача Украины на саммите в Париже — четко представлять «красные линии» и не переходить их. Игорь Романенко считает, что в данных условиях Путину невыгодна «консервация» конфликта: «Это обременительно, это чемодан без ручки, это продолжающиеся санкции и много чего, что Путин хотел бы изменить».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», три парламентские фракции — «Европейской солидарности», «Голоса» и «Батьківщини» — призвали Зеленского в Париже не допускать компромиссы по стратегическому евроинтеграционному направления развития страны; не соглашаться на выборы на оккупированном Донбассе до деоккупации этой территории, вывода войск, разоружения боевиков и установления полного контроля над государственной границей. Также парламентарии требуют не допустить прекращения процессов против России в международных судах.

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