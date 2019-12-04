Биатлон в Эстерсунде: онлайн-видеотрансляция мужской индивидуальной гонки

Спорт

В среду, 4 декабря, состоится очередной старт на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. В мужской индивидуальной гонке на 20 км с четырьмя огневыми рубежами Украину среди 111 участников представят пять биатлонистов: чемпион мира Дмитрий Пидручный (на фото) уйдет на дистанцию под 8-м стартовым номером, Артем Прима — под 42-м, Артем Тищенко — под 72-м, Руслан Ткаленко — под 78-м и Антон Дудченко — под 91-м.

Отметим, что если в первых гонках на шведской земле спортсменам приходилось бороться с ветром, то на сей в Эстерсунде помехой могут стать дождь и плюсовая температура.

Прямую видеотрансляцию мужской «индивидуалки» смотрите на сайте «ФАКТОВ» (начало — в 17:15), а также на телеканалах «UA: Перший», «Евроспорт 1» и «Беларусь 5».

<br />

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Меркушина и Тищенко стали четвертыми в одиночной смешанной эстафете.

Фото biathlon.com.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter