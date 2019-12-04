Адвокат семей Небесной сотни выступила с новым заявлением о своей голодовке

Украина

Адвокат семей «Небесной сотни» Евгения Закревская решила прекратить 13-дневную голодовку в связи с принятием Радой поправок в закон «О Государственном бюро расследований». О своем решении она объявила в Facebook, констатировав, что за 13 дней протеста похудела до 48,3 кг.

«Друзья, спасибо! Вы все молодцы! Это правда нереально — привлечь такую волну внимания к делам — как от власти так и вообще — это невероятно. И это сильно помогает двигаться вперед всем процессам», — прокомментировала Закревская ситуацию.

Напомним, юрист объявила голодовку публично, в эфире программы «Право на владу».

«Сегодня первый день, когда перестало проводиться расследование дел Майдана. Оно не будет происходить, пока не проголосуют поправку в закон о ГБР, а именно поправку № 318 о том, что следователи прокуратуры, которые все это время проводили расследование по делам Майдана могут перейти в ГБР и продолжить это расследование уже в новой структуре», — сказала она, пообещав что не будет принимать пищу до того момента, пока депутаты не примут необходимую поправку и не будет создано управление, куда смогут перевести следователей.

На тот момент в Государственном бюро расследований уже было создано подразделение по расследованию преступлений в «делах Майдана», а директор ГБР Роман Труба заявил, что как только ГПУ завершит все процессуальные действия и передаст материалы уголовных производств, следователи приступят к работе.

Кстати, в соответствии с решением Рады от 3 декабря 2019 года, в соответствующем департаменте ГБР будет работать не менее 100 сотрудников.

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