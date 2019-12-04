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В Украине предупредили о закрытии КПВВ "Гнутово": что произошло
В четверг, 5 декабря, на линии разграничения на Донбассе не будет работать контрольный пункт въезда-выезда «Гнутово». Ранее сообщалось о переходе всех КПВВ на зимний график работы с 1 декабря.
Как сообщают в командовании Объединенными силами, КПВВ закроют в связи с проведением ремонтных работ электрической сети завтра.
«Модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения. Работа КПВВ „Гнутово“ будет восстановлена в 8:00 в пятницу, 6 декабря 2019 года. Обращаемся ко всем с просьбой спланировать свой маршрут с учетом данной информации», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с ноября дети до 14 лет снова смогут пересекать линию разграничения с ОРДЛО по предъявлению свидетельства о рождении.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.