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Украина

В Украине предупредили о закрытии КПВВ "Гнутово": что произошло

11:11 4 декабря 2019 64
Контрольный пункт пропуска
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 5 декабря, на линии разграничения на Донбассе не будет работать контрольный пункт въезда-выезда «Гнутово». Ранее сообщалось о переходе всех КПВВ на зимний график работы с 1 декабря.

Как сообщают в командовании Объединенными силами, КПВВ закроют в связи с проведением ремонтных работ электрической сети завтра.

«Модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения. Работа КПВВ „Гнутово“ будет восстановлена в 8:00 в пятницу, 6 декабря 2019 года. Обращаемся ко всем с просьбой спланировать свой маршрут с учетом данной информации», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с ноября дети до 14 лет снова смогут пересекать линию разграничения с ОРДЛО по предъявлению свидетельства о рождении.

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