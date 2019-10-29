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Украина

Рада сделала шаг к признанию добровольцев участниками боевых действий

13:22 29 октября 2019 61
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Верховная Рада Украины рассмотрела внесенный в повестку дня законопроект о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам, участвовавшим в АТО, и приняла его за основу.

Так, документом предлагалось изменить Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», добавив в перечень участников боевых действий лиц, которые период до вступления в силу Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» добровольно защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и непосредственно выполняли боевые задачи антитеррористической операции в районах ее проведения.

В законопроекте уточняется, что речь идет о сроке выполнения задач в течение, как минимум, 30 календарных дней (независимо от перерывов), и что речь идет о добровольцах, которые действовали во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины, Министерством внутренних дел Украины, Национальной полицией, Национальной гвардией Украины, Службой безопасности Украины и другими госорганами.

А вот на работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения АТО, а также лиц, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведение антитеррористической операции (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность), данный документ не распространяется.

Есть в проекте закона и положения, в соответствии с которым льготы и соцгарантии распространяются не только на добровльцев с УБД, но и членов их семей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июне этого года Верховная Рада предыдущего созыва сделала шаг к ужесточению наказания за безосновательный отказ водителей в льготном проезде ряду категорий граждан, в том числе и участникам боевых действий. Отказ водителя в льготной перевозке влечет за собой штраф в размере ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (2550 гривен по состоянию на 1 января 2019 года).

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