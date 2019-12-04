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Соболев рассказал, что был в расстрелянной машине с двумя детьми
После заседания в Шевченковском райсуде столицы, где избирали меру пресечения задержанным по подозрению в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, политик рассказал, что в тот день в машине находился он с супругой и двое их детей.
«У меня только один вопрос к одному из них: если ты видел, что я в машину сел… с двумя детьми. Тебе же меня заказали, так стреляй в меня!» — цитирует Соболева «Обозреватель».
Также он назвал фамилии нескольких людей, в том числе судей и политиков, которых он бы хотел «посадить на детектор лжи». «Я не готов их обвинять, но я предлагаю этим людям сесть на детектор лжи — пусть они докажут, что невиновны», — отметил Вячеслав Соболев.
А его жена Инна рассказала, что ее сыну выстрелом снесло пол головы: «Когда ты с семьей садишься в машину. Идет твой маленький сынишка, несет рисунок. Идет за ним дочь. Они садятся в машину. Сынишка говорит: «Мамочка, а куда мы дальше едем?» Я говорю, что домой. А муж говорит, что поедем собаке будку купим, чтобы она не замерзла… И это точка. Я понимаю, что это выстрел. Говорю мужу, чтобы он быстро давил на газ. Я смотрю — он жив. А потом поворачиваюсь, вижу, что в моего ребенка нет пол головы… И его мозги я собирала своими руками… «.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской, когда машина остановилась на светофоре.
Ранее сообщалось, что машину Соболева обстреляли 1 декабря, когда он отъехал от ресторана и остановился на светофоре.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!