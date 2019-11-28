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Украина

О чем Зеленский будет говорить с Путиным в Париже: в СНБО раскрыли детали

13:28 28 ноября 2019 124
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

В Совете национальной безопасности и обороны выработали рекомендации президенту Владимиру Зеленскому, готовящемуся ко встрече «Нормандской четверки» в Париже. Как заявил журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, в первую очередь будет поднят вопрос возвращения военнопленных.

По его словам на международной конференции в Киеве, речь идет не о десятках, а сотнях людей, которые находятся в плену.

Вторым вопросом, который планируется обсудить, это прекращение огня по всей линии фронта в Донбассе.

«Третий спрос — это понимание, что происходит с украинско-российской границей. До того времени, пока не будет возвращена украинская граница, пока там не будут стоять украинские военные, очень много процессов будут проходить крайне сложно и я бы сказал даже невозможно», — рассказал Данилов.

Он также отметил, что СНБО уже разработал целых пять сценариев возвращения оккупированных украинских территорий, однако подробности раскрывать не стал.

Напомним, ранее политолог Вадим Васютинский выразил мнение о том, что на переговорах в Париже Путин что-то кинет Зеленскому, чтобы «он мог похвастаться». Кстати, российские СМИ уверены, что президенты Украины и России проведут встречу тет-а-тет.

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